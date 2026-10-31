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Jabari Smith Jr. anota 30 puntos y Rockets arrollan al Thunder por 119-98

HOUSTON (AP) — Jabari Smith Jr. anotó 30 puntos y capturó nueve rebotes, Marcus Smart aportó 24 unidades y los Rockets de Houston apalearon el sábado 119-98 al Thunder de Oklahoma City.

Jabari Smith Jr., de los Rockets de Houston, dispara en el partido del sábado 31 de octubre de 2026 ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Eric Christian Smith)
Jabari Smith Jr., de los Rockets de Houston, dispara en el partido del sábado 31 de octubre de 2026 ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Smith encestó 10 de 18 tiros de campo, incluidos 6 de 12 triples. Smart acertó 7 de 10 desde la línea de 3 puntos, y los Rockets embocaron el 46% como equipo y metieron 18 de 41 desde detrás del arco.

Alperen Sengun, quien regresó a la alineación tras perderse los últimos dos partidos por molestias lumbares, terminó con 16 puntos, nueve rebotes y 10 asistencias, y Kevin Durant anotó 14 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander sumó 26 puntos al atinar 10 de 20 en tiros, en tanto que Kenrich Williams y Bennett Stirtz anotaron 11 cada uno por Oklahoma City, que perdió su segundo partido consecutivo después de comenzar la temporada 4-0.

Isaiah Hartenstein y Jared McCain aportaron 10 puntos cada uno por el Thunder, que embocó el 44% y acertó 10 de 32 triples.

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FUENTE: AP

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