Ja Morant podría perderse un mes tras distensión en el isquiotibial izquierdo

Ja Morant (1), escolta de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón hacia el aro mientras Zach Edey (14), pívot de los Grizzlies de Memphis, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el jueves 29 de octubre de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman) AP

Morant se lesionó el jueves en una derrota por 124-103 ante los Grizzlies de Memphis. Los Trail Blazers informaron el viernes que sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 en la pierna izquierda y que volverán a evaluarlo dentro de cuatro semanas.