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Ja Morant podría perderse un mes tras distensión en el isquiotibial izquierdo

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Ja Morant podría perderse al menos un mes después de que el escolta de Portland se lesionara el isquiotibial izquierdo en un partido contra su exequipo.

Ja Morant (1), escolta de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón hacia el aro mientras Zach Edey (14), pívot de los Grizzlies de Memphis, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el jueves 29 de octubre de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman)
Ja Morant (1), escolta de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón hacia el aro mientras Zach Edey (14), pívot de los Grizzlies de Memphis, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el jueves 29 de octubre de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Amanda Loman) AP

Morant se lesionó el jueves en una derrota por 124-103 ante los Grizzlies de Memphis. Los Trail Blazers informaron el viernes que sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 en la pierna izquierda y que volverán a evaluarlo dentro de cuatro semanas.

Morant anotó 14 puntos en 23 minutos en la primera derrota de la temporada para los Blazers. Promedia 15,8 puntos hasta ahora.

El Novato del Año 2020 fue elegido dos veces al Juego de Estrellas en Memphis antes de ser traspasado a Portland en la temporada baja.

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FUENTE: AP

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