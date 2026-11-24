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El croata Ivan Perisic (izquierda) convierte un penal ante el Real Madrid en un encuentro de la Liga de Campeones, el martes 24 de noviembre de 2026 (AP Foto/Manu Fernández) AP

Perišić anotó desde el punto penal a los 32 minutos para darle la ventaja al PSV durante el partido de la fase de liga en el estadio Santiago Bernabéu.

A sus 37 años y 295 días, el croata colocó con calma el balón en el ángulo superior derecho mientras el arquero del Madrid, Thibaut Courtois, se lanzaba hacia el otro lado. El penalti se señaló tras una revisión de video por una falta del mediocampista del Madrid Aurélien Tchouaméni sobre Sven Mijnans.

Perišić superó a Ryan Giggs, quien anotó con 37 años y 289 días, y a Sergio Ramos, quien marcó con 37 años y 257 días.

Los tres goleadores de la Liga de Campeones mayores que Perišić son Francesco Totti, David Luiz y Pepe, quien tiene el récord con 40 años y 290 días.

Perišić fue sustituido al descanso, cuando su equipo iba ganando 1-0. El Madrid reaccionó con cinco goles en la segunda mitad.

Fue la séptima aparición de Perišić contra el Madrid. Las otras cuatro fueron con el Inter de Milán y dos con el Borussia Dortmund. Ya le había marcado al Madrid con el Inter en un partido de la fase de grupos en noviembre de 2020.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP