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Italiano Cristian Volpato cambia su elegibilidad para formar parte de la selección australiana

SIDNEY (AP) — Cristian Volpato, delantero de la selección sub21 de Italia, cambió su elegibilidad para poder jugar con la selección de Australia de cara al Mundial, cuatro años después de que rechazó una invitación antes del torneo de 2022.

ARCHIVO - Foto del 30 de diciembre del 2023, Cristian Volpato del Sassuolo controla el balón en el encuentro ante el AC Milan en la Serie A. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de diciembre del 2023, Cristian Volpato del Sassuolo controla el balón en el encuentro ante el AC Milan en la Serie A. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) AP

Football Australia informó el viernes que Volpato, nacido en Sídney, se incorporó al campamento de entrenamiento de los Socceroos en Los Ángeles, antes de que el plantel quede definido el lunes.

El jugador de Sassuolo, de 22 años, puede hacer el cambio según las reglas de la FIFA porque nunca disputó un partido oficial con la selección absoluta de Italia.

El organismo del fútbol australiano indicó que “recibió una carta de liberación de la Federación Italiana de Fútbol”, un paso clave para que la FIFA apruebe el cambio de elegibilidad nacional.

Australia inicia su campaña en el Mundial contra Turquía el 13 de junio en Vancouver, luego enfrenta a Estados Unidos seis días después en Seattle y cierra el Grupo D frente a Paraguay el 25 de junio en el estadio de los 49ers de San Francisco. Los dos primeros de la tabla avanzan a la ronda de 32 y el equipo que termine tercero también puede clasificar.

Volpato rechazó a la selección de Australia antes del Mundial de 2022 cuando jugaba para la Roma bajo la dirección del técnico José Mourinho.

Italia no logró clasificar al Mundial por tercera edición consecutiva.

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