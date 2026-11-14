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Italia impone multa de 887 millones de dólares a Meta por usar fotos y videos de Android en Facebook

ROMA (AP) — Italia anunció una multa de 805 millones de euros (887 millones de dólares) contra Meta el sábado por usar fotos y videos de las galerías de usuarios de Android en Facebook sin un consentimiento específico ni una divulgación adecuada.

ARCHIVO - Un automóvil pasa junto al nuevo logotipo de Meta, empresa matriz de Facebook, en un letrero en la sede de la empresa, el 28 de octubre de 2021, en Menlo Park, California. (Foto AP/Tony Avelar, archivo)
ARCHIVO - Un automóvil pasa junto al nuevo logotipo de Meta, empresa matriz de Facebook, en un letrero en la sede de la empresa, el 28 de octubre de 2021, en Menlo Park, California. (Foto AP/Tony Avelar, archivo) AP

La Autoridad Italiana de Protección de Datos indicó que la función, llamada “Obtener sugerencias de la galería al navegar por Facebook”, infringía una directiva europea de privacidad incorporada a las leyes italianas. La directiva protege los smartphones como parte del ámbito privado de una persona y exige un “consentimiento libre e informado” para ese tipo de acceso, señaló la autoridad.

Los investigadores determinaron que la función estaba activada de forma predeterminada y que Facebook solicitaba acceso a la galería mediante un único permiso que abarcaba múltiples funciones de la aplicación con distintos fines.

La autoridad dio a Meta 60 días para desactivar la función y solicitar un consentimiento por separado para su uso. Italia tiene unos 20 millones de usuarios de Android, afirmó el organismo.

Meta no hizo comentarios al respecto.

Según el comunicado, la multa se impuso a Meta Platforms Ireland Limited, que impugnó la jurisdicción de Italia.

La autoridad manifestó que la “falta de cooperación” de Meta con la investigación influyó en la sanción, que equivale aproximadamente al 0,47% de la facturación global del grupo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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