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Italia convoca a Federico Chiesa para el repechaje del Mundial tras casi 2 años de ausencia

FLORENCIA, Italia (AP) — Federico Chiesa fue convocado por Italia por primera vez en casi dos años para disputar el repechaje del Mundial, con la Azzurra desesperada por evitar perderse una tercera edición consecutiva.

ARCHIVO - Federico Chiesa de Liverpool ingresa al partido contra Burnley en la Liga Premier, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jon Super)
ARCHIVO - Federico Chiesa de Liverpool ingresa al partido contra Burnley en la Liga Premier, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

El delantero de Liverpool figuró en la lista de 28 jugadores que el seleccionador Gennaro Gattuso anunció el viernes.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, necesita vencer primero a Irlanda del Norte el jueves en Bérgamo y luego a Gales o Bosnia y Herzegovina como visitante, cinco días después, para evitar pasar al menos 16 años sin disputar un partido en la cita cumbre del fútbol.

Chiesa, quien formó parte de la selección que se consagró en la Eurocopa en 2021, disputó su último de 51 partidos internacionales en la Euro 2024, la derrota ante Suiza en los octavos de final.

Se desvinculó de Juventus para fichar con Liverpool en agosto de 2024, pero ha tenido dificultades para sumar minutos, con apenas una titularidad en la Liga Premier esta temporada. Chiesa inició su carrera en Fiorentina.

El delantero de 28 años se ha consolidado como uno de los favoritos de la afición de Liverpool debido a su tesón y entrega.

Marco Palestra, zaguero de Cagliari, fue incluido en la convocatoria de Italia por primera vez.

Giorgio Scalvini, defensor de Atalanta, y Niccolò Pisilli, volante de la Roma, regresan tras ausencias de casi dos años.

Italia quedó eliminada en la repesca por Suecia rumbo al Mundial de 2018 y por Macedonia del Norte en 2022.

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Lista

Arqueros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Volantes: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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