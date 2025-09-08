Palestinos armados matan a 6 personas en ataque en una parada de autobús de Jerusalén

Policía y equipos de emergencias israelíes trabajan en el lugar de un tiroteo donde murieron varias personas y otras resultaron heridas en Jerusalén, Israel, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Personal del servicio israelí de rescate y recuperación Zaka lleva el cuerpo de una víctima en el lugar de un tiroteo que dejó varios muertos y heridos en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a dos agresores, indicó la policía, que más tarde arrestó a una tercera persona en conexión con el tiroteo. Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de autobús en una concurrida intersección. El parabrisas de un autobús presentaba orificios de agujeros de bala y las pertenencias estaban esparcidas por la calle.

La guerra en Gaza ha matado a decenas de miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia tanto en Israel como en Cisjordania ocupada, con un aumento de los ataques de milicianos palestinos, así como de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

El tiroteo del lunes —en una importante intersección cerca de una carretera que conduce a asentamientos judíos en Jerusalén Este— fue el más mortífero en Israel desde octubre de 2024.

Más tarde el lunes, el Ministerio de Salud palestino informó que dos palestinos de 14 años fueron abatidos por fuerzas israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin, donde Israel ha llevado a cabo varias operaciones militares importantes en los últimos años.

El ejército dijo que las tropas dispararon a individuos que habían ingresado a un área bajo una orden de cierre. Afirmó que representaban una amenaza para sus fuerzas, sin especificar la naturaleza de la amenaza ni proporcionar evidencia, y que habían ignorado las instrucciones de retirarse.

Los paramédicos que acudieron a la escena relataron que encontraron una situación de caos, vidrios rotos, personas heridas y otras inconscientes en la carretera y en una acera cerca de la parada de autobús. La agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, dijo que los dos atacantes eran palestinos de 20 y 21 años de Cisjordania sin arrestos previos.

Hamás elogió el ataque sin asumir la responsabilidad, calificándolo como una "respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo".

El presidente Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente, condenó "cualquier ataque a civiles palestinos e israelíes" y "denunció todas las formas de violencia y terrorismo, independientemente de su origen", según un comunicado de su oficina.

La Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania y coopera con Israel en asuntos de seguridad, ha sido en gran medida marginada desde el inicio de la guerra.

El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo. Netanyahu debía comparecer ante el tribunal el lunes para su juicio por corrupción, que se retrasó debido al ataque. Elogió al soldado que mató al atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos.

Más tarde, advirtió que Israel responderá a tales ataques con amplias incursiones militares, refiriéndose a operaciones que infligieron una gran destrucción en campamentos de refugiados en Jenin y otras partes de Cisjordania, y desplazaron a decenas de miles de palestinos a principios de este año.

“El hecho de que eliminamos a estos dos terroristas no es suficiente. El hecho de que vayamos tras los partidarios y ayudantes, eso tampoco es suficiente”, dijo Netanyahu.

“Ya hemos eliminado nidos de terrorismo en campamentos de refugiados, en tres. Simplemente evacuamos a la población de allí y arrasamos toda la infraestructura terrorista, y mi instrucción es hacer lo mismo en otros nidos de terror”.

Cientos de agentes de seguridad llegaron a la escena para buscar atacantes adicionales o explosivos que podrían haber sido colocados alrededor del área. El lunes por la tarde, la policía señaló que arrestó a un residente de Jerusalén Este vinculado al ataque.

El ejército israelí anunció que estaba rodeando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad de Ramala, en Cisjordania, mientras intensifica la defensa en respuesta al ataque.

En octubre de 2024, dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego dentro de un tren ligero en Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas otras heridas. El ala militar de Hamás se atribuyó ese ataque, el más mortífero en Israel desde la masacre del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra en Gaza.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes, incluidos algunos soldados y policías, fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra y julio de 2025.

Durante ese tiempo, fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania, según los datos. El ejército israelí ha dicho que muchos eran milicianos, aunque entre los muertos también ha habido lanzadores de piedras y civiles no involucrados.

El periodista de The Associated Press Samy Magdy contribuyó a este despacho desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press