Hamás libera a los 20 rehenes israelíes que mantenía con vida tras más de dos años de cautiverio en Gaza

Con carteles que muestran la imagen del presidente estadounidense Donald Trump, un grupo de personas participa en una marcha de apoyo a los rehenes secuestrados por Hamás, en un sitio conocido como la plaza de los rehenes, en Tel Aviv, Israel, el sábado 11 de octubre de 2025, antes de la liberación prevista de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. (AP Foto/Francisco Seco)

Tel Aviv.– La Plaza de los Rehenes , en el corazón de la capital israelí, se convirtió este domingo en escenario de celebración y alivio , tras conocerse que el grupo terrorista Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que mantenía con vida en la Franja de Gaza .

Entre los liberados se encuentran David y Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski .

Con su liberación, Hamás ya no mantiene rehenes israelíes con vida , tras 738 días de cautiverio desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinadas, torturadas y secuestradas cientos de personas.

El hecho se produjo en el marco del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás , mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien llegó a Israel este domingo y se reunió con familiares de las víctimas.

Gente reunida antes de la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza, en una zona conocida como la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, Israel, el lunes 13 de octubre de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Trump tiene previsto hablar ante el Parlamento israelí en Jerusalén y posteriormente viajar a Egipto para formalizar el acuerdo de paz junto a líderes árabes y occidentales.

La primera fase del acuerdo contemplaba la entrega de todos los rehenes israelíes vivos y la retirada progresiva de tropas israelíes del territorio palestino. La segunda parte del pacto prevé la repatriación de los cuerpos de los cautivos fallecidos, que comenzará en las próximas horas.

Vehículos y autobuses de Cruz Roja esperan en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025, antes de que Israel libere a prisioneros palestinos. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Operativo humanitario y protocolos de atención

El Estado Mayor de Israel aprobó un plan logístico para el rescate y la atención médica de los rehenes. Según fuentes oficiales, la liberación se realizó bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que coordinó la entrega en varios puntos dentro de Gaza.

Desde allí, los rehenes fueron trasladados a zonas seguras donde los esperaban unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Posteriormente, fueron llevados por carretera al centro de recepción de Re’im, donde aguardaban sus familiares directos.

Finalmente, los liberados serán trasladados en helicóptero militar a los hospitales Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) y Beilinson (Petah Tikva), donde recibirán atención médica integral y apoyo psicológico.

Intercambio de prisioneros y liberaciones paralelas

Como parte del acuerdo de paz, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, así como a 1.700 detenidos gazatíes, entre ellos mujeres y menores arrestados tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Este intercambio de prisioneros y rehenes forma parte del proceso diplomático más ambicioso desde el inicio del conflicto y busca abrir el camino hacia una nueva etapa de estabilidad regional, impulsada por Estados Unidos y respaldada por Egipto y otros países árabes.

Un nuevo capítulo para Israel y la región

La liberación de los últimos rehenes con vida marca un hito humanitario y político tras más de dos años de violencia. Para Israel, representa el cierre de una dolorosa etapa; para la comunidad internacional, un paso clave hacia la pacificación del conflicto en Medio Oriente