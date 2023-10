El régimen de Irán ayudó al grupo terrorista Hamas a planear su sangriento ataque contra Israel

Después del ataque, el cual cobró la vida de al menos 700 israelíes, la nación cuestionoó cómo sus poderosas fuerzas de seguridad permitieron que esto sucediera. Oficiales del gobierno israelí han atribuido a Irán la responsabilidad de los ataques, aunque indirectamente. Mientras, Hamas ha reconocido públicamente recibir el apoyo de Irán.

ISRAEL-PALESTINOS LO ÚLTIMO

Humo y fuego se observan luego de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair)

