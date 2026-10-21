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Israel detiene y luego libera a político neoyorquino que ayudaba a agricultores palestinos

Las fuerzas israelíes detuvieron el miércoles al candidato demócrata al Congreso Brad Lander mientras ayudaba a agricultores palestinos a cosechar aceitunas en la Cisjordania ocupada, y lo liberaron horas después, mientras decenas de otros voluntarios, incluido un grupo de rabinos estadounidenses, permanecían bajo custodia.

El candidato demócrata al Congreso Brad Lander en un evento en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Ryan Murphy)
El candidato demócrata al Congreso Brad Lander en un evento en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Ryan Murphy) AP

El incidente fue el más reciente en una cosecha anual de aceitunas que ha estado marcada por la violencia entre colonos israelíes y aldeanos palestinos que intentan recoger sus cultivos.

El ejército israelí afirmó que los agricultores y los voluntarios no habían solicitado aprobación previa para la cosecha y fueron detenidos “debido al riesgo de seguridad que supone realizar una cosecha no coordinada cerca de una comunidad israelí”. Más tarde añadió que consideraba “la llegada de decenas de activistas como un acto destinado únicamente a provocar, lo que socava el proceso de cosecha”.

Lander se postula en las elecciones el 3 de noviembre para representar a un distrito de Nueva York fuertemente demócrata en la Cámara de Representantes.

“La ocupación es un crimen según el derecho internacional”, escribió Lander en redes sociales después de que lo detuvieran. “Cosechar aceitunas no es un delito según ninguna ley que yo conozca”.

“Estas detenciones por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel son un intento más de socavar el derecho de los palestinos a cosechar sus olivares, transitar por sus carreteras y vivir en sus hogares”, añadió.

Este año, se ha exigido a los palestinos coordinar con el ejército israelí para acceder a una mayor parte de sus tierras agrícolas de propiedad privada que en años anteriores. El grupo Paz Ahora dijo la semana pasada que el ejército había ampliado en casi un 30% el área de tierras agrícolas a la que los palestinos no pueden entrar sin aprobación previa, hasta 88 kilómetros cuadrados (34 millas cuadradas). El ejército israelí declinó comentar las cifras exactas, pero señaló que los agricultores palestinos deben coordinar el acceso a las zonas bajo control de seguridad israelí.

Los voluntarios detenidos fueron llevados a una instalación policial. Lander estaba entre ellos, pero fue “liberado después de que se supo que era candidato al Congreso”, indicó la policía israelí en un comunicado.

El grupo israelí de derechos Yesh Din y la Unión de Agricultores Palestinos han señalado que la cosecha de 2026 ha sido la más violenta de la historia reciente, con cientos de robos, enfrentamientos e incendios provocados.

Gran parte de la violencia se ha desarrollado en tierras fuera de las aldeas palestinas, donde históricamente los palestinos han cosechado aceitunas y donde colonos israelíes han levantado puestos de avanzada sin autorización del gobierno.

Pero no hubo enfrentamientos antes de que llegaran las fuerzas israelíes el miércoles, según Beck Strober, portavoz de Protect the Harvest, el grupo de defensa que organizó a los voluntarios en el olivar.

Jill Jacobs, una de una docena de rabinos estadounidenses detenidos, condenó que el gobierno israelí restrinja la capacidad de los palestinos de cosechar libremente.

“El gobierno israelí está impulsando activamente el desplazamiento forzado de comunidades palestinas en toda Cisjordania, utilizando a su ejército para negar a los palestinos el acceso a su tierra e intimidar a quienes se solidarizan con ellos”, manifestó Jacobs, directora ejecutiva de T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, en un comunicado.

Lander, quien recibió el respaldo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, derrotó al representante Dan Goldman en unas primarias por el 10º distrito congresional de Nueva York. La contienda fue vista como un referéndum sobre el apoyo del Partido Demócrata a Israel. Ambos candidatos son judíos y han criticado a Israel, pero solo Lander calificó la guerra en Gaza como un genocidio.

Lander no fue el primer político de Estados Unidos detenido en Cisjordania este año. El representante Ro Khanna, un demócrata de California, dijo que las fuerzas israelíes lo detuvieron durante una visita en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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