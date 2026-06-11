Israel deporta a periodista francesa por cobertura crítica en Gaza y Cisjordania

Alice Froussard, que ha trabajado durante años en Israel y los territorios palestinos, llegó al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv en un vuelo procedente de París el miércoles, según Radio France Internationale, la red pública de noticias radiofónicas para la que a menudo reportaba.

Froussard contaba con la autorización de viaje requerida y había solicitado una visa de prensa para trabajar en Cisjordania, indicó RFI. Pero cuando llegó, fue interrogada, retenida y luego enviada de regreso a Francia en un avión.

“Las autoridades israelíes no han proporcionado a RFI ninguna explicación sobre la decisión”, señaló la cadena en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, manifestó que Francia había movilizado su red diplomática para apoyar a Froussard, pero que la decisión de deportarla “no obstante entra dentro de la autoridad soberana de las autoridades israelíes”.

Varios medios israelíes citaron al Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo diciendo que recomendó negar la entrada a Froussard por una cobertura crítica de las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania, incluida la utilización de la palabra “apartheid” para describir las políticas gubernamentales hacia los palestinos.

En X, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, celebró su deportación.

“Me complace anunciar que, en este mismo momento, Alice Froussard, una periodista francesa que apoya a Hamás y que afirma que la masacre del 7 de octubre debe verse ‘en contexto’, está regresando del aeropuerto Ben Gurion a París”, escribió el ministro israelí.

La Asociación de Prensa Extranjera, una organización sin fines de lucro que representa a periodistas que trabajan para medios internacionales en Israel y los territorios palestinos, calificó de “indignantes” las acusaciones contra Froussard.

“Este no es el primer caso en el que el gobierno israelí decide que la cobertura periodística es ‘sesgada’”, indicó la FPA en un comunicado.

Aunque no es algo sin precedentes, la deportación de un periodista extranjero de Israel es inusual. Grupos defensores de la libertad de prensa han condenado a Israel por sus ataques contra periodistas desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos armados atacaron comunidades israelíes, mataron a alrededor de 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a 259 trabajadores de medios y periodistas, en su mayoría en Gaza, pero también en conflictos en Irán, Líbano y Yemen, según el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo.

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La corresponsal Sylvie Corbet contribuyó con esta nota desde París

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP