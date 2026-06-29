Israel avanza para reconocer formalmente como genocidio las muertes armenias en la I Guerra Mundial

ARCHIVO - Armenios sostienen su bandera nacional durante una ceremonia para conmemorar el asesinato masivo de armenios por parte del Imperio Otomano, en Jerusalén, Israel, el viernes 24 de abril de 2015. (AP Foto/Oded Balilty, Archivo) AP

La medida, que aún necesita la aprobación del Parlamento, refleja el deterioro de los lazos entre Israel y Turquía. Turquía ha presionado con firmeza para impedir que los países reconozcan oficialmente como genocidio las muertes masivas de armenios en torno a 1915, mientras los armenios han impulsado ese reconocimiento.

Los historiadores estiman que hasta 1,5 millones de armenios fueron asesinados por turcos otomanos alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial, un hecho que los académicos consideran ampliamente como el primer genocidio del siglo XX. Turquía niega que las muertes constituyeran un genocidio, y sostiene que la cifra ha sido inflada y que los fallecidos fueron víctimas de una guerra civil y de disturbios.

Durante años, Israel nunca abordó oficialmente el tema por temor a irritar a Turquía, pero esa relación se ha agriado en las últimas dos décadas, especialmente a medida que se han prolongado las guerras más recientes en Gaza, Líbano e Irán.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien llevó la decisión al gobierno, afirmó: “A pesar de la amplia e inequívoca documentación histórica, el Genocidio Armenio sigue siendo hasta el día de hoy objeto de una campaña institucionalizada de negación y minimización, incluida una reescritura manipuladora de la historia, principalmente por parte del gobierno turco”.

Señaló que dirigentes israelíes, incluido el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han descrito anteriormente la violencia contra los armenios como un genocidio. Pero nunca ha sido reconocida formalmente mediante una votación en la Knéset de Israel.

“Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, dijo Saar, que calificó el gesto de “deber moral e histórico”.

Indicó que 32 países, incluidos Estados Unidos, Siria y Líbano, también han clasificado la violencia como genocidio. En un primer momento no estaba claro cuándo se enviaría al parlamento la decisión del domingo, aceptada por unanimidad por el ejecutivo israelí, para su aprobación.

Turquía calificó la medida de Israel como un paso con “motivaciones políticas" destinado a desviar la atención de las propias acciones del país contra los palestinos.

“El gobierno israelí, que persigue sistemáticamente al pueblo palestino a plena vista del mundo y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra el pueblo de Gaza, pretende encubrir sus propios crímenes”, expresó el Ministerio turco de Exteriores en un comunicado.

“Este intento malicioso, que ignora los hechos legales e históricos, revela el aprieto de Netanyahu y sus cómplices, contra quienes existen órdenes de arresto en relación con la investigación sobre crímenes cometidos contra palestinos en la Corte Penal Internacional”, añadió el comunicado.

Israel y Turquía fueron en su día aliados cercanos, pero las relaciones se deterioraron durante el ascenso del presidente islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo que llevó a Israel a reconsiderar su postura.

Israel ha enfrentado acusaciones reiteradas, incluidas las de Naciones Unidas y Turquía, de que su ofensiva en Gaza equivale a un genocidio. Israel, fundado tras el Holocausto, niega las acusaciones.

Israel inició la guerra en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno de Hamás, afirma que más de 73.000 personas han muerto, aproximadamente la mitad de ellas mujeres y niños. Israel sostiene que no ataca a civiles y acusa a Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos.

La semana pasada, un equipo de expertos independientes encargado por Naciones Unidas acusó a Israel de disparar deliberadamente contra niños en Gaza y reiteró las acusaciones de que Israel ha llevado a cabo un genocidio. Israel calificó el informe de “farsa difamatoria”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP