Israel ataca a Irán tras recibir fuego de misiles

Compartir en:









La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de momento más detalles.

Luego del ataque israelí, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital iraní, el principal del país.

Los ataques tensan aún más las gestiones por alcanzar un alto el fuego permanente en la guerra entre Teherán y Washington.

Previamente, el gobierno iraní lanzó misiles contra Israel, el primer bombardeo de este tipo desde que en abril entró en vigor un frágil alto el fuego.

Los ataques recíprocos incrementan la posibilidad de que se reanuden los combates intensos, y complican los intentos de mediación para poner fin a la guerra.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP