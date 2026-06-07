americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Israel ataca a Irán tras recibir fuego de misiles

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó ataques aéreos el lunes en la madrugada contra el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles.

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de momento más detalles.

Luego del ataque israelí, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital iraní, el principal del país.

Los ataques tensan aún más las gestiones por alcanzar un alto el fuego permanente en la guerra entre Teherán y Washington.

Previamente, el gobierno iraní lanzó misiles contra Israel, el primer bombardeo de este tipo desde que en abril entró en vigor un frágil alto el fuego.

Los ataques recíprocos incrementan la posibilidad de que se reanuden los combates intensos, y complican los intentos de mediación para poner fin a la guerra.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo presion: denuncias por supuesta retencion de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Díaz-Canel acusa a EEUU de preparar tres escenarios para Cuba: estallido social, control económico o intervención militar

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter