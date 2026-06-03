Israel ataca al sur de Beirut antes del 2do día de cruciales negociaciones de alto el fuego

Humo elevándose de un ataque aéreo israelí que golpeó el pueblo de Burj al-Shamali cerca del puerto sureño de Tiro, Líbano, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El ataque en Khaldeh se produjo sin previo aviso y no estaba claro de inmediato si la persona atacada murió. Israel suele afirmar que estos ataques con drones van dirigidos contra a miembros del grupo político y militar Hezbollah.

Israel y Líbano alcanzaron el lunes un acuerdo mediado por Estados Unidos según el cual Israel no atacaría los suburbios del sur de Beirut y Hezbollah pondría fin a sus ataques contra el norte de Israel. El acuerdo se concretó horas después de que Israel anunciara que iba a lanzar ataques en los extensos barrios urbanos cercanos a la capital libanesa, en lo que habría sido la ofensiva más intensa desde que entró en vigor un alto el fuego teórico del 17 de abril.

El Departamento de Estado indicó que se lograron avances durante el primer día de conversaciones el martes. Líbano espera ampliar el alcance del alto el fuego para que sea integral en todo el país. Israel quiere desarmar a Hezbollah de inmediato antes de poner fin a sus operaciones en Líbano y retirar a sus tropas de decenas de aldeas y localidades.

No mucho después del ataque en Khaldeh, el ejército israelí afirmó que interceptó lo que calificó como una aeronave hostil procedente del sur de Líbano, pero no culpó de inmediato a Hezbollah. Hezbollah no se ha atribuido un ataque transfronterizo desde el acuerdo.

Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano continuaron, especialmente en y alrededor de las castigadas ciudades de Tiro y Nabatiyeh. Durante la noche, dos ataques cerca de Tiro mataron a cuatro sirios y dos palestinos.

Israel advirtió durante la noche a los barrios cristianos de la ciudad costera de Tiro que entre ellos hay miembros de Hezbollah. Muchos musulmanes chiíes libaneses huyeron a esas zonas en los últimos días porque se habían librado del bombardeo aéreo a lo largo de la costa mediterránea.

Tras la advertencia, el ejército libanés se desplegó en el distrito cristiano de Tiro en un esfuerzo por evitar ataques israelíes allí y para mostrar que Hezbollah no tiene presencia armada en la zona.

Israel lanzó una invasión del sur de Líbano días después de que la guerra más reciente se desatara el 2 de marzo, cuando Hezbollah, respaldado por Irán, disparó cohetes hacia el norte de Israel en solidaridad con Irán. Las tropas israelíes han avanzado más profundamente en Líbano durante la última semana, mientras Hezbollah sigue atribuyéndose ataques con cohetes y drones.

La más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah ha matado a 3.468 personas en Líbano y ha desplazado a 1,2 millones de personas. Según la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al menos 27 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano. También han muerto dos civiles en el norte de Israel.

Entre los 27 fallecidos había un soldado en el sur de Líbano, cuya muerte anunció el ejército israelí a última hora del lunes. Añadió que otros siete soldados resultaron heridos en el incidente, tres de ellos de gravedad.

El uso por parte de Hezbollah de drones de fibra óptica difíciles de detectar ha sido letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP