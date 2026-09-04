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Isak marca doblete y Barcola debuta en el primer triunfo del Liverpool con nuevo técnico

IPSWICH, Inglaterra (AP) — Alexander Isak anotó dos veces y Bradley Barcola debutó mientras Liverpool consiguió su primera victoria en la Liga Premier bajo su nuevo entrenador tras vencer 2-0 a Ipswich como visitante el viernes.

Alexander Isak (9), del Liverpool, celebra con Milos Kerkez, derecha, después de marcar en el partido de fútbol de la Liga Premier entre Ipswich Town y Liverpool, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Ipswich, Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland)
Alexander Isak (9), del Liverpool, celebra con Milos Kerkez, derecha, después de marcar en el partido de fútbol de la Liga Premier entre Ipswich Town y Liverpool, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Ipswich, Inglaterra. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Liverpool había empatado dos veces 2-2 ante Newcastle y Nottingham Forest en los primeros partidos de Andoni Iraola al mando.

Pero Liverpool empezó a funcionar desde el saque inicial en Ipswich, ya que Isak marcó dos veces en los primeros minutos gracias a un par de asistencias de Cody Gakpo.

Barcola disputó sus primeros minutos con la camiseta de Liverpool al ingresar como sustituto a los 63 minutos. Llegó procedente del Paris Saint-Germain el lunes en una operación valorada en 123 millones de libras (166 millones de dólares).

Isak abrió el marcador a los seis minutos, cuando el internacional sueco recibió un pase de Gakpo por el lado derecho del área y sacó un potente disparo que golpeó al portero Kjell Scherpen antes de acabar en la red.

Gakpo volvió a habilitar a Isak apenas tres minutos después. Usó el exterior de la bota para curvar un pase largo hacia adelante a la espalda de la defensa y conectar con la carrera de su compañero. Isak hizo el resto al cambiar de pierna antes de definir para marcar.

Ipswich, ascendido al final de la temporada pasada, suma dos derrotas y una victoria en su regreso a la máxima categoría.

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