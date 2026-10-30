americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Irving anota 35, Flagg suma 33 y Mavericks propinan a Rockets su 1ra derrota, 116-111

DALLAS (AP) — Kyrie Irving anotó 35 puntos, Cooper Flagg sumó 33 y los Mavericks de Dallas remontaron para imponerse el viernes 116-111 a Houston, propinándoles a los Rockets su primera derrota de la temporada, en el partido inaugural de la Copa NBA.

Daniel Gafford, Kyrie Irving y P.J. Washington, de los Mavericks de Dallas, festejan durante el partido ante los Rockets de Houston, el viernes 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Daniel Gafford, Kyrie Irving y P.J. Washington, de los Mavericks de Dallas, festejan durante el partido ante los Rockets de Houston, el viernes 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Irving anotó 26 de sus puntos en la segunda mitad, incluido un tiro en suspensión que puso a Dallas arriba de forma definitiva por 102-100 y preparó la escena para unos tensos dos minutos finales.

La derrota de Houston dejó a Memphis, que no jugó, como el único equipo invicto que queda en la liga (5-0).

Kevin Durant anotó 28 puntos, pero el experto en tiros libres —88% acertado en su carrera— falló un par con 1:53 minutos por jugar, cuando los Rockets perdían por dos.

Amen Thompson hizo lo mismo con 42 segundos restantes después de que P.J. Washington, de Dallas, le lanzó el balón directamente para perderlo.

Tras cada par de fallas, Flagg encestó una canasta clave en el otro extremo, incluida una jugada de tres puntos. Irving acertó 12 de 19 tiros de campo, incluidos 5 de 8 desde la línea de 3 puntos, y Flagg terminó con 13 de 19.

Daniel Gafford anotó 18 puntos, incluidos dos tiros libres decisivos con Dallas arriba por uno y 11 segundos por jugar.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

APAGONES DE 30 HORAS, AGUA CON LARVAS Y 2.7 MILLONES SIN SUMINISTRO.. EL COLAPSO TOTAL DE CUBA

APAGONES DE 30 HORAS, AGUA CON LARVAS Y 2.7 MILLONES SIN SUMINISTRO.. EL COLAPSO TOTAL DE CUBA

TRUMP DA LUZ VERDE A BUKELE: El Salvador despliega 2.000 militares en Haití

TRUMP DA LUZ VERDE A BUKELE: El Salvador despliega 2.000 militares en Haití

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, interviene durante el 81er periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Heather Khalifa)

Bruno Rodríguez asegura que Cuba resistirá a Trump "por el tiempo que haga falta" y descarta ceder a EEUU

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter