Irán y EEUU cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra, dicen funcionarios

El gobierno iraní señaló que se están “reduciendo las diferencias” en las negociaciones con Estados Unidos después de que el jefe del Ejército de Pakistán mantuviera más conversaciones en Teherán, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo a periodistas en India que “se ha logrado algún progreso” y que “podría haber noticias más tarde hoy”.
Los funcionarios y el diplomático expresaron su esperanza de que una decisión final sobre el borrador preparado por Pakistán pueda llegar en un plazo de 48 horas, mientras ambas partes lo revisan. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizados a informar a los medios.
Indicaron que el vicepresidente JD Vance y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner desempeñaron papeles significativos para ayudar a cerrar las brechas restantes, y que Qatar desempeñó un papel clave al enviar a un alto funcionario a Teherán para respaldar las gestiones de mediación de Pakistán.
Aun así, tanto Irán como Estados Unidos subrayaron sus posiciones clave y han advertido sobre los riesgos de reanudar los ataques.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.