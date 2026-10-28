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Irán ve reunión de seguridad en Teherán como paso hacia diálogo regional y otras noticias de O.Medio

Una reunión de altos funcionarios de seguridad de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía suponía un paso hacia el diálogo y la paz, afirmó el jefe de la diplomacia iraní, que subrayó que la seguridad regional debe ser gestionada por los propios países de la zona y no mediante intervención externa.

Varias mujeres asisten a una manifestación progubernamental en Teherán, Irán, el 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Varias mujeres asisten a una manifestación progubernamental en Teherán, Irán, el 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Además, el ministro de Exteriores de Egipto mantuvo conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como parte de los esfuerzos de El Cairo por reducir la escalada de las tensiones. Egipto se ha comprometido a brindar apoyo militar a Riad frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio.

Irán celebra cumbre regional como un paso hacia el diálogo

La reunión que mantuvieron Irán y Arabia Saudí, Pakistán y Turquía en Teherán el lunes brindó una oportunidad para impulsar el diálogo y la paz regional, afirmó el principal diplomático iraní.

En declaraciones publicadas en redes sociales, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, también señaló que los países deberían ser responsables de su propia seguridad sin la presencia militar de “potencias extrarregionales”.

Las conversaciones se produjeron en medio de crecientes especulaciones sobre el retorno a una guerra total, mientras Arabia Saudí sigue enfrentando los repetidos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán.

Araghchi no dio más detalles sobre el contenido de la reunión.

Irán atacó repetidamente a países árabes vecinos en el golfo Pérsico durante la guerra que comenzó el 28 de febrero, alegando que golpeaba instalaciones e intereses de Estados Unidos en la región. Los países del golfo dijeron que Teherán también había atacado instalaciones civiles e infraestructura.

Egipto conversa con funcionarios saudíes y emiratíes para contener las tensiones

El principal diplomático de Egipto abordó los esfuerzos para contener la crisis en la región en llamadas telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de crecientes tensiones, informó el Ministerio de Exteriores egipcio.

El ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, habló sobre soluciones políticas a la crisis actual con el príncipe saudí Faisal bin Farhan y con el jeque emiratí Abdullah bin Zayed Al Nahyan, según comunicados ministeriales.

Egipto señaló este mes que dará apoyo militar a Arabia Saudí para defenderse de los ataques hutíes en Yemen. La decisión fue tomada por el máximo órgano de seguridad del país y aprobada a principios de semana por los legisladores en una votación a puerta cerrada.

El presidente de Egipto insistió en que el apoyo militar al reino será estrictamente defensivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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