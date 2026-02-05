americateve

Irán incauta 2 buques petroleros en el golfo Pérsico, según medios estatales

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán incautó dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico el jueves, reportó la televisión estatal, alegando que las embarcaciones traficaban combustible.

El informe no proporcionó la nacionalidad de los buques ni indicó bajo qué bandera navegaban.

El general Heidar Honarian Mojarrad, un comandante regional de la marina de la Guardia Revolucionaria, dijo que los petroleros transportaban alrededor de 1 millón de litros de combustible (aproximadamente 6.300 barriles), incluyendo diésel, y fueron incautados cerca de la isla Farsi y trasladados a Bushehr.

Quince miembros de la tripulación a bordo de los dos petroleros están "bajo custodia de los cuerpos judiciales", afirmó, sin proporcionar sus nacionalidades.

Irán ocasionalmente incauta embarcaciones que transportan petróleo por cargos similares en la región.

En diciembre, incautó un petrolero extranjero cuando viajaba por el estratégico Estrecho de Ormuz, deteniendo a 16 tripulantes. También había incautado un barco en el Estrecho de Ormuz en noviembre.

Occidente ha culpado a Irán por una serie de ataques con minas lapa a embarcaciones que dañaron buques petroleros en 2019, así como por un ataque con drones a un petrolero vinculado a Israel que mató a dos tripulantes europeos en 2021. Esos ataques comenzaron después que el presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato, se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

