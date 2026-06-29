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Irán dice que se liberarán activos congelados en Qatar pese a trabas en negociaciones

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que Qatar liberaría el lunes 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, tras un fin de semana de ataques en todo el golfo Pérsico que pusieron en duda las negociaciones con Estados Unidos.

Pezeshkian es el funcionario de mayor rango en Irán que hace referencia a la liberación de los fondos retenidos por Qatar, un mediador clave en las negociaciones con Pakistán. Hasta ahora, funcionarios de Estados Unidos señalan que no se ha liberado ningún activo iraní congelado.

“De acuerdo a los planes trazados, 6.000 millones de dólares del total de 12.000 millones de recursos iraníes en Qatar serán liberados y devueltos al país, y se están llevando a cabo los seguimientos necesarios” dijo Pezeshkian, según declaraciones citadas por la agencia estatal de noticias IRNA. Los comentarios parecían destinados a convencer al público iraní sobre el acuerdo provisional.

Irán lanzó el domingo drones y misiles contra Baréin y Kuwait tras nuevos ataques aéreos de Estados Unidos contra la República Islámica, y amenazó con una “parálisis total” de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus bombardeos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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