Irán dice haber atacado barco de EEUU en nuevas hostilidades y más noticias de Oriente Medio

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) AP

Por su parte, ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a cuatro personas y arrasaron un hospital, según autoridades libanesas, cerca de una zona que se ha convertido en un foco de tensión en los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

Medios estatales en Teherán reportaron que la embarcación de Estados Unidos intentaba ingresar a un área que Irán asegura que está restringida en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, no confirmó la afirmación ni respondió a una solicitud de comentarios. Esto ocurrió un día después que Estados Unidos anunciara que atacó petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento, por parte de Irán, de misiles balísticos contra buques de guerra de la Marina.

La guerra comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, los combates intermitentes han persistido, con ambas partes intentando infligir daño militar y económico tras el fracaso de las negociaciones.

Ataques israelíes matan a 4 en Líbano y arrasan un hospital vacío

Ataques israelíes mataron al menos a cuatro personas en el sur de Líbano el domingo y arrasaron un hospital, informó el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques contra la aldea libanesa de Arabsalim mataron a dos personas, indicó el Ministerio. Otras dos murieron en la ciudad de Nabatiyeh, cerca de una colina estratégica que, de acuerdo con Israel, está en control de las fuerzas israelíes desde el jueves.

Al menos otras 20 personas resultaron heridas en los ataques del domingo, señaló el Ministerio, entre ellas tres niños y cinco mujeres. Los ataques también destruyeron un hospital vacío, agregó el Ministerio. Los residentes han desalojado en gran medida la zona debido a la guerra.

El ejército israelí afirmó que sus más recientes ataques se produjeron en respuesta a un ataque con drones lanzado más temprano el domingo por Hezbollah contra tropas israelíes en el sur de Líbano. Sostuvo que Hezbollah había utilizado el hospital como centro de mando.

Desde que entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah hace más de dos meses, los combates han disminuido en gran parte de Líbano, pero continúan escaramuzas de baja intensidad y ataques israelíes.

Fuerzas de Yemen retoman distritos clave; se intensifican combates contra hutíes

El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, afirmó el domingo que sus fuerzas han recuperado áreas de dos provincias clave de manos de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El gobierno de Yemen indicó el domingo que había retomado las provincias de Houdeida y Taiz, a lo largo de la costa occidental del país.

Los combates se extendieron por la costa durante el fin de semana. Los hutíes dispararon el sábado tres misiles balísticos contra la ciudad de Taiz, que cayeron cerca de instalaciones civiles y policiales, reportó la agencia de noticias SABA del país.

Naciones musulmanas condenan propuesta israelí de vaciar Gaza de palestinos

Cualquier plan o acción israelí para sacar a los palestinos de la Franja de Gaza viola el derecho internacional y socava el plan respaldado por Estados Unidos para reducir la guerra en Gaza, afirmaron en un comunicado el domingo los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Jordania y otros cinco gobiernos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó la semana pasada un plan para fomentar la migración palestina desde Gaza, que, dijo, incluirá que Israel pague a países para ayudar a cubrir el costo de los servicios para los emigrantes. Esto se produjo después que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijera que Israel estaba preparado para facilitar la salida de palestinos por mar, aire u otros medios, y que los planes seguían en discusión.

Los gobiernos calificaron las declaraciones de “incendiarias” y afirmaron que amenazaban los “derechos legítimos e inalienables” de los palestinos y el futuro establecimiento de un Estado palestino. Advirtieron que cualquier esfuerzo israelí “dirigido a desarraigar a los palestinos de su tierra” tendrá “graves consecuencias”.

Intentos israelíes anteriores de persuadir a terceros países para que aceptaran a palestinos procedentes de Gaza, devastada por la guerra, han tenido poca acogida.

Israel advierte a viajeros por las festividades

Israel emitió una advertencia antes de la temporada de las Altas Fiestas judías, un periodo de viajes intenso que comienza este viernes. Advirtió a los ciudadanos que no viajen a naciones musulmanas, incluidas Jordania y Egipto, y que tomen precauciones cuando estén en el extranjero, entre ellas evitar exhibir símbolos judíos como kipás o hablar hebreo en espacios públicos.

Israel emite con frecuencia este tipo de advertencias antes de las festividades o durante tiempos de guerra.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP