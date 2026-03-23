Irán construyó una vasta red de cámaras para controlar la disidencia. Israel la usó para atacar

Una mujer carga sus bolsas en el bazar de Teherán, el 10 de marzo del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

Se han instalado cientos de millones de cámaras en tiendas, hogares y esquinas de calles de todo el mundo, muchas conectadas a internet y con poca seguridad. Los avances recientes en inteligencia artificial han permitido a ejércitos y agencias de espionaje examinar enormes cantidades de grabaciones de vigilancia e identificar objetivos.

Israel demostró de forma vívida el 28 de febrero el potencial esos sistemas, al usarlos para localizar al líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, con ayuda de las propias cámaras callejeras de Teherán, pese a repetidas advertencias de que tales redes habían sido comprometidas, según entrevistas y una revisión de la Associated Press de datos filtrados, declaraciones públicas e informes de prensa.

El uso de cámaras de vigilancia hackeadas, entre otras fuentes de inteligencia, en la operación para matar a Jamenei fue descrito a la AP por un funcionario de inteligencia con conocimiento de la operación y por otra persona informada sobre la operación. Ninguno estaba autorizado a hablar con los medios y ambos compartieron información bajo condición de anonimato.

Irán ha instalado decenas de miles de cámaras en su capital en respuesta a oleadas de protestas, la más reciente en enero, cuando manifestaciones masivas en todo el país terminaron en una represión sangrienta que mató a muchos miles de iraníes.

Que las cámaras de Teherán habían sido comprometidas no era ningún secreto: las cámaras de la ciudad fueron hackeadas repetidamente a partir de 2021 y, el año pasado, un alto político iraní advirtió públicamente que las cámaras habían sido comprometidas por Israel, lo que suponía una amenaza para la seguridad nacional.

Conor Healy, director de investigación de la publicación especializada en vigilancia IPVM, señaló que la muerte de Jamenei ilustra un apremiante dilema de seguridad para los gobiernos que buscan sofocar la disidencia.

“La ironía es que la infraestructura que los Estados autoritarios construyen para hacer que su dominio sea inatacable puede ser lo que hace que sus líderes sean más visibles para quienes intentan matarlos”, declaró Healy, añadiendo: “¿Confías en quien está mirando?”.

Señales de advertencia

Durante años, expertos en ciberseguridad han advertido que las cámaras podrían ser hackeadas para la guerra.

En 2019, el ingeniero de seguridad Paul Marrapese descubrió que podía hackear fácilmente millones de cámaras desde la comodidad de su casa en California.

Pese a haber alzado la voz repetidamente desde entonces, el número de cámaras sin protección no deja de crecer. Un escaneo de transmisiones de cámaras sin protección este año arrojó casi tres millones de resultados en casi todos los países del mundo, le dijo Marrapese a la AP, incluidas casi 2.000 cámaras solo en Irán.

“Hay millones y millones y millones de estas en todo el mundo”, indicó Marrapese. Muchas, agregó, son trivialmente fáciles de hackear: “Son aparatos muy simples ... Es como pescar en un barril”.

Las empresas han publicitado cámaras conectadas en línea, accesibles con teléfonos celulares, con transmisiones que los hackers pueden desviar con facilidad. Muchas se instalan con seguridad mínima por usuarios poco sofisticados que no configuran contraseñas ni instalan parches de seguridad. Asegurar cámaras requiere vigilancia constante, pero hackearlas exige identificar una sola vulnerabilidad expuesta, como un sistema desactualizado o una contraseña genérica como “1234”.

Incluso los sistemas de vigilancia instalados por gobiernos en redes aisladas de internet son vulnerables: basta con un traidor para comprometer esos sistemas.

“Los humanos son, en cierto modo, el eslabón más débil”, comentó Marrapese. “En realidad solo hay un límite a lo que puedes hacer”.

Eyal Hulata, exasesor de seguridad nacional de Israel y miembro sénior de la Foundation for the Defense of Democracies, señaló que Israel está bajo ciberataques constantes por parte de Irán, pero que hasta ahora ha podido defenderse.

“Hay máxima alerta en todos los frentes cibernéticos”, indicó.

Durante años, hackear cámaras para la guerra se mantuvo en el terreno de lo teórico. Pero en 2023, Hamás hackeó cámaras de vigilancia en el sur de Israel antes de su ataque del 7 de octubre, lo que permitió al grupo monitorear las patrullas israelíes y le apoyó en el ataque, según medios israelíes. Ese mismo año, un funcionario ucraniano dijo a periodistas que Rusia intentó secuestrar cámaras cerca de plataformas de misiles, una tendencia que continuó en 2024 cuando rusos hackearon cámaras en Kiev y, el año pasado, cuando hackearon cámaras en cruces fronterizos.

Los expertos dicen que los avances en IA han permitido a los ejércitos superar un obstáculo crítico a partir de grabaciones hackeadas: filtrar enormes cantidades de video para identificar personas, vehículos y otros objetivos, una tarea que antes tomaba a analistas semanas o meses, pero que ahora puede hacerse en tiempo real. Con una simple búsqueda por palabra clave, la IA puede escanear transmisiones y devolver resultados casi de inmediato.

“Antes, podías hackear las cámaras, pero los humanos tenían que hacer el trabajo real de averiguar dónde estaba la persona”, explicó el criptógrafo y experto en seguridad Bruce Schneier. “Con sistemas de IA... puedes hacer mucho más de forma automática”.

El dilema del déspota

Las cámaras de Irán han sido hackeadas repetidamente en los últimos años.

En 2021, un grupo de exiliados iraníes filtró imágenes de abusos en la notoria prisión de Evin, en Teherán. En 2022, otro grupo afirmó que hackeó más de 5.000 cámaras en torno a Teherán, volcando gigabytes de grabaciones de vigilancia y datos internos en un canal de Telegram.

Luego, durante una guerra de 12 días el verano pasado, Israel utilizó las cámaras de Teherán para rastrear y bombardear el lugar de una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, hiriendo al presidente iraní Masoud Pezeshkian, según legisladores iraníes y un documental israelí.

“Todas las cámaras en nuestras calles están en manos de Israel”, declaró a medios iraníes en septiembre Mahmoud Nabavian, vicepresidente de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní. “Todo lo que está en internet está en sus manos... si nos movemos, se enterarán”.

Las vulnerabilidades han surgido en medio del uso intensificado de cámaras de vigilancia por parte de Irán tras una serie de protestas que sacudieron al país. Las cámaras del metro, por ejemplo, se usan para detectar cuando las mujeres no llevan el hiyab (pañuelo en la cabeza) obligatorio del país, utilizando reconocimiento facial para identificar a las infractoras.

Pero los datos recopilados para consolidar el control crean un objetivo ideal para los hackers, sostuvo el investigador Michael Caster, quien averiguó sobre las ventas de tecnología de vigilancia de China a Irán.

“Las partes maliciosas pueden acceder con mayor facilidad”, sostuvo Caster.

Irán, debido a las sanciones internacionales, enfrenta dificultades para conseguir hardware y software actualizados, y a menudo depende de electrónica fabricada en China o de sistemas más antiguos. Son comunes las versiones pirateadas de Windows y otros programas. Eso facilita que posibles hackers apunten al país.

El Financial Times informó previamente sobre el uso de cámaras en la muerte de Jamenei.

La persona informada sobre la operación que habló con la AP dijo que durante años casi todas las cámaras de tráfico en Teherán habían sido hackeadas y la información transferida a servidores en Israel. Al menos una cámara estaba en un ángulo que permitió a Israel rastrear movimientos diarios de personas, como dónde estacionaban sus autos cerca del complejo de liderazgo de Irán, revelaron las fuentes.

Los algoritmos ayudaron a proporcionar información que incluía direcciones de las personas, rutas que tomaban para ir al trabajo y quién las protegía, según la persona informada sobre la operación. Esa misma persona apuntó que el ataque se había planificado durante meses, pero la operación se aceleró una vez que se determinó que Jamenei y sus principales funcionarios estarían en el complejo de liderazgo esa mañana.

La oficina del primer ministro israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

El coronel Amit Assa, exfuncionario del servicio de seguridad israelí Shin Bet, aseguró que este tipo de operaciones se alimentan de muchas fuentes de inteligencia, como agentes encubiertos y conversaciones intervenidas.

Sin embargo, Assa afirma que las cámaras desempeñan un papel clave porque permiten a los oficiales de inteligencia identificar a las personas, aportando una confirmación crucial al decidir si atacar.

“Cuando ves el rostro de una persona en una pantalla en el centro de mando, ayuda a tomar la decisión de poner el ‘dedo en el botón amarillo, como decimos’”, explicó.

Más cámaras, más cobertura

Check Point Research, un grupo de inteligencia sobre amenazas cibernéticas, dice que los hackeos iraníes contra cámaras se han disparado desde el inicio de la guerra, con picos de actividad en Israel y en países del Golfo Pérsico como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Esos hackeos podrían ayudar a Irán a monitorear objetivos y evaluar daños tras ataques con misiles, según Gil Messing, jefe de gabinete de Check Point Research.

“Cuanta más gente está instalando cámaras... más área está siendo cubierta por estas cámaras”, señaló Messing. “Es muy fácil usarlas para tener ojos adicionales en distintos lugares”.

Analistas estiman que hay más de 1.000 millones de cámaras de seguridad instaladas en todo el mundo, el triple que hace una década. Se instalan cientos de millones más cada año.

Muhanad Seloom, profesor adjunto de estudios de seguridad en el Doha Institute for Graduate Studies, dijo que los países del Golfo ricos en petróleo como Qatar han sabido desde hace tiempo que sus instalaciones petroleras podrían ser objetivo en una guerra y han mantenido sus sistemas estrechamente asegurados. Pero solo recientemente los funcionarios de la región se han dado cuenta de que las cámaras callejeras también podrían ser manipuladas.

“No creo que nadie anticipara que estas cámaras de tráfico se convertirían en herramientas para atacar ... hay alarma por todas partes”, expresó Seloom. “¿Cómo es que todo el liderazgo de Irán fue decapitado el primer día? ... Es un tema del que se está hablando”.

En toda la región, los gobiernos están en máxima alerta.

Las monarquías del Golfo Pérsico han prohibido a los residentes filmar o transmitir en vivo imágenes de ataques iraníes, y Emiratos Árabes Unidos arrestó a decenas de personas por compartir videos del conflicto en línea. Aunque en parte buscan proteger la reputación del país, las prohibiciones también están motivadas por preocupaciones de que ese material pueda ser explotado por el ejército iraní, aseveró Seloom.

A principios de este mes, la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel dijo que había advertido a cientos de propietarios de cámaras que Irán estaba tratando de hackearlos e instó al público a cambiar contraseñas y actualizar software para frenar los ataques.

Ali Vaez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group, afirmó que, aunque el hackeo ha sido una preocupación desde hace tiempo en Oriente Medio, su uso reciente es “una llamada de atención”.

Aun así, señaló que hay límites a lo que se puede hacer para corregir vulnerabilidades.

“Es una carrera que no acaba nunca”, expresó Vaez.

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Kang reportó desde Beijing.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP