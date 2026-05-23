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Irán confirma que cambió la base del equipo para el Mundial de EEUU a México

PHOENIX (AP) — El presidente del organismo rector del fútbol iraní manifestó que la base de la selección para el Mundial se trasladó a México en lugar de los Estados Unidos tras obtener la aprobación de la FIFA.

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo del 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo del 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado el traslado.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el cambio había sido una posibilidad debido a la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio y a preocupaciones de seguridad. Funcionarios del Kino Sports Complex de Tucson no hicieron comentarios.

La federación indicó que el equipo ahora tendrá su base en Tijuana, México, justo al sur de San Diego. El Mundial de este año se disputa del 11 de junio al 19 de julio y será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

“Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA”, indicó Mehdi Taj. “Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México”.

Irán disputa los partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica seis días después, y luego se enfrenta a Egipto el 26 de junio en Seattle.

Team Melli participa en su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo en total. Nunca ha avanzado más allá de la primera ronda.

La federación iraní señaló que trasladar el campamento base resolverá posibles problemas de visado, ya que el equipo ingresará a Estados Unidos a través de México. El presidente comentó que el equipo “incluso podría viajar hacia y desde México utilizando vuelos de Iran Air”.

Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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