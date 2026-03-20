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Irán ataca refinería de Kuwait y explosiones retumban en Teherán por ataque israelí

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán atacó con drones una refinería de petróleo kuwaití a primera hora del viernes, las sirenas en Israel advirtieron sobre fuego entrante y explosiones retumbaban sobre Teherán por ataques israelíes cuando la población festejaba el Año Nuevo persa.

Vista general de la refinería Mina Al-Ahmadi en Kuwait, viernes 20 de marzo de 2026. (Foto AP)
Vista general de la refinería Mina Al-Ahmadi en Kuwait, viernes 20 de marzo de 2026. (Foto AP) AP
Dos mujeres y una menor con una bandera iraní caminan hacia la Gran Mezquita para asistir a las oraciones del viernes en Teherán, Irán, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Dos mujeres y una menor con una bandera iraní caminan hacia la Gran Mezquita para asistir a las oraciones del viernes en Teherán, Irán, el viernes 20 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

La guerra que ha sacudido la economía global se acercaba al final de su tercera semana e Irán no muestra señales de aflojar sus ataques contra la infraestructura energética de la región del Golfo. Kuwait indicó que dos oleadas de ataques con drones contra su refinería de Mina Al-Ahmadi provocaron un incendio y que los equipos trabajaban para controlar las llamas.

La refinería, que puede procesar unos 730.000 barriles de petróleo al día, ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní. Es una de las tres refinerías de petróleo de Kuwait, una nación diminuta y rica en petróleo en el Golfo Pérsico.

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el miércoles el enorme yacimiento de gas natural marino de South Pars, de Irán, en el Golfo Pérsico.

También se pudieron escuchar fuertes explosiones en Jerusalén luego que el ejército israelí advirtiera de la llegada de misiles iraníes.

En una declaración poco habitual, el nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó que a los enemigos de Irán hay que quitarles su “seguridad”. Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra.

Sus comentarios se produjeron en un comunicado emitido en su nombre y enviado al presidente Masoud Pezeshkian, luego que Israel matara al ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, a principios de esta semana.

Explosiones sacuden Dubái y un almacén en Bahrein se incendia

Fuertes explosiones sacudieron Dubái cuando las defensas antiaéreas interceptaban a primera hora fuego entrante sobre la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el final del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán, y las mezquitas hicieron el primer llamado del día a la oración.

El Ministerio del Interior de Bahrein informó que se desató un incendio después que metralla de un proyectil interceptado cayera sobre un almacén, y Arabia Saudí reportó haber derribado varios drones que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

Los ataques renovados se registraron tras una jornada intensa en la que Irán impactó infraestructura energética en toda la región y lanzó más de una docena de andanadas de misiles contra Israel tras el ataque a South Pars.

South Pars, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, está ubicado mar adentro en el Golfo Pérsico y es de propiedad conjunta con Qatar. Dado que cerca del 80% de la energía generada en Irán proveniente del gas natural, el ataque supuso una amenaza directa para el suministro eléctrico del país.

Crecen temores de crisis energética global

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo la noche del jueves que el país se abstendrá de realizar más ataques contra el yacimiento de gas a petición del presidente estadounidense Donald Trump, luego que la respuesta iraní disparara los precios del petróleo.

El primer ministro israelí también afirmó que la capacidad de Irán para producir misiles balísticos había sido eliminada, pero la Guardia Revolucionaria paramilitar insistió, en comentarios difundidos el viernes, en que siguen en producción.

“Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular para acumular existencias”, se citó al portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, en el periódico estatal iraní IRAN.

Naeini, quien murió a primera hora del viernes en un ataque aéreo, según la televisión estatal iraní, señaló que Irán no tenía intención de buscar un final rápido para la guerra.

“Estas personas esperan que la guerra continúe hasta que el enemigo esté completamente exhausto”, afirmó. “Esta guerra debe terminar cuando la sombra de la guerra se levante del país”.

Más allá de los ataques de Irán contra sus vecinos árabes del Golfo, su control férreo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz —una vía fluvial estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial y otros bienes críticos— ha provocado una creciente preocupación por una crisis energética global.

El crudo Brent, el referente internacional, que se disparó a más de 119 dólares por barril durante los ataques de Irán el jueves, se situaba en torno a 107 dólares en las operaciones matutinas del viernes, con un alza de más del 47% desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero para iniciar el conflicto.

Sirenas en Israel y explosiones en Teherán

En Israel, sonaron sirenas a primera hora del viernes advirtiendo de ataques contra Jerusalén y el norte del país, lo que llevó a la población a correr de nuevo hacia los refugios. No ha habido reportes de víctimas.

Poco después que Israel anunciara que había comenzado nuevos ataques contra Irán, se escuchó el sonido de explosiones en Teherán, cuando los iraníes celebraban Nowruz, o el Año Nuevo persa. No se dispone de más detalles de momento.

Periodistas de The Associated Press en Teherán escucharon más ataques aéreos dirigidos contra la capital poco antes del mediodía.

Además de atacar de forma constante a Irán, Israel ha golpeado regularmente Líbano, con ataques dirigidos contra Hezbollah, grupo político-paramilitar respaldado por Irán.

El viernes, amplió sus ataques a Siria, al afirmar que impactó infraestructura allí en respuesta a agresiones contra la población drusa minoritaria en la provincia sureña de Sweida. Hasta el momento, la agencia estatal siria SANA no ha reconocido el ataque.

Israel, que tiene una importante población drusa, ya había intervenido anteriormente en defensa de los drusos en Siria, lanzando decenas de ataques aéreos contra convoyes de combatientes gubernamentales e incluso atacando la sede del Ministerio de Defensa sirio en el centro de Damasco.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán durante la guerra. Los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas, según el gobierno libanés, que afirma que más de 1.000 personas han muerto. Israel dice que ha matado a más de 500 milicianos de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Otras cuatro personas murieron en la Cisjordania ocupada por un ataque con misiles iraní.

Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

EAU arresta a 5 por atentar contra estabilidad financiera del país

Emiratos Árabes Unidos informó el viernes que desarticuló lo que calificó como “una red terrorista financiada y operada por Hezbollah, de Líbano, e Irán”.

Detuvo a cinco hombres acusados de lavar dinero, al alegar que estaban “operando dentro del país bajo una cobertura comercial ficticia” que buscaba llevar a cabo planes que habrían amenazado la estabilidad financiera del país.

Publicó imágenes de cinco prisioneros en su agencia estatal de noticias WAM, sin identificarlos.

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Rising reportó desde Bangkok. Los periodistas de The Associated Press Giovanna Dell’Orto en Miami, Florida, y Sam Mednick en Jerusalén contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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