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Irán amenaza con atacar plantas eléctricas de Oriente Medio que abastecen bases de EEUU

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — A medida que se acerca el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abrir el estrecho de Ormuz, Irán amenazó el lunes con atacar plantas eléctricas de Oriente Medio que abastecen de energía a bases militares estadounidenses.

Gente sigue a un camión que lleva los ataúdes cubiertos con banderas del general Ali Mohammad Naeini, vocero de la Guardia Rrevolucionaria, y uno de sus camaradas del cuerpo paramilitar, Amir Hossein Bidi , en su cortejo fúnebre en Teherán, Irán, el sábado 21 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Gente sigue a un camión que lleva los ataúdes cubiertos con banderas del general Ali Mohammad Naeini, vocero de la Guardia Rrevolucionaria, y uno de sus camaradas del cuerpo paramilitar, Amir Hossein Bidi , en su cortejo fúnebre en Teherán, Irán, el sábado 21 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

El comunicado de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar de Irán, es un nuevo intento de Teherán de tratar de explicar sus ataques contra los países árabes del Golfo.

La televisora estatal iraní leyó el comunicado la mañana del lunes.

“Lo que hemos hecho es anunciar nuestra decisión de que, si se atacan las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales eléctricas del régimen ocupante y las centrales eléctricas de los países de la región que suministran electricidad a bases de Estados Unidos, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participaciones”, indicó el comunicado, que se refería a Israel como un “régimen ocupante”.

“No duden de que lo haremos”, añadió.

Trump advirtió la madrugada del domingo que Estados Unidos atacará plantas eléctricas iraníes en 48 horas si el estrecho seguía prácticamente cerrado por el fuego iraní contra el tráfico mercante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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