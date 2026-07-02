Irán advierte a petroleros que usen sus rutas aprobadas en Ormuz o habrá una "respuesta enérgica"

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Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) AP

La declaración del mando militar Khatam al-Anbiya fue transmitida por la televisora estatal iraní.

El motivo de la amenaza lanzada por Teherán no estaba claro.

“Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desatención de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz será respondido de manera inmediata y contundente por las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de las embarcaciones infractoras”, indicó el comunicado.

También indicó que la presencia continuada de aviones de combate de Estados Unidos sobre el estrecho “provoca inseguridad en esta vía marítima y amenaza la seguridad regional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP