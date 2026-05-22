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Investigan en Perú causas de muerte de turista australiano que cayó a abismo cerca de Machu Picchu

LIMA (AP) — La fiscalía peruana inició el viernes una investigación para conocer la causa de la muerte de un turista australiano que aparentemete cayó a un abismo durante su recorrido por una antigua ruta de piedras conocida como el "Camino Inca" que finaliza en la ciudadela de Machu Picchu, ubicada en la región Cusco.

El presidente de la junta de fiscales de la región Cusco, José Mayorga, indicó a la prensa local que el cadáver de Matthew Paton, de 52 años, fue hallado el jueves en una zona rural por un grupo de rescatistas. Paton era un policía austrialiano que estaba de vacaciones en Perú con su esposa por más de una semana.

El turista estaba desaparecido desde el martes luego de aparentemente caer por un abismo de más de 500 metros cuando se encontraba a pocos kilómetros de llegar a la ciudadela de piedra.

La policía del estado australiano de Victoria dijo en un comunicado que Paton, quien era padre de tres hijos, se desempeñaba como instructor en la Academia de Policía de Victoria desde 2017 y además le encantaba “viajar, explorar lugares históricos y conocer otras culturas”.

El “Camino Inca” es recorrido a pie por turistas que gustan de las caminatas en un aproximado de cuatro días y tres noches. Tiene zonas donde la altitud llega a los 4.200 metros por lo que desafía la resistencia física de los visitantes. Según los arqueólogos, el “Camino Inca” es una pequeña parte de la red vial del imperio Inca, que abarcó partes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Para llegar a Machu Picchu la mayoría de turistas internacionales usa un tren que conecta por más 70 kilómetros la ciudad de Cusco con el famoso sitio arqueológico ubicado en la Amazonía.

La ciudadela inca de Machu Picchu fue construida en el siglo XV como santuario religioso de los Incas y se ubica en la Amazonía del sureste peruano a 2.490 metros de altitud.

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El periodista de The Associated Press Rod McGuirk contribuyó con este despacho desde Melbourne, Australia.

FUENTE: AP

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