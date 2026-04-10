Investigan incidente en pista de aeropuerto en Los Ángeles semanas después de choque en LaGuardia

ARCHIVO - Tráfico aéreo se observa en la pista del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el domingo 25 de diciembre de 2022. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo) AP

A diferencia del mortal accidente del mes pasado en Nueva York cuando un avión aterrizaba, el incidente en Los Ángeles ocurrió en una calle de rodaje cuando el avión se movía lentamente.

El piloto de Frontier se alarmó y soltó una palabrota al decirle a la torre que tuvo que frenar de golpe para evitar una colisión a última hora del miércoles.

“Estuvo muy cerca. Lo más cerca que he visto jamás”, manifestó en un audio difundido por ATC.com.

Nadie resultó herido en el incidente, que está siendo investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). La agencia indicó que varios vehículos en una vía de servicio se cruzaron delante del avión alrededor de las 23:25 del miércoles.

Un avión de Air Canada que transportaba a 76 personas chocó el 22 de marzo con un camión de bomberos al momento en que aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, lo que causó la muerte de ambos pilotos y dejó decenas de heridos.

En ese choque, un controlador de tráfico aéreo autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista menos de 20 segundos antes. Luego, segundos después, el controlador pidió frenéticamente al camión de bomberos que se detuviera.

El incidente en Los Ángeles parece haber ocurrido en un área del aeropuerto donde los aviones se comunican con los controladores de tráfico aéreo sobre sus movimientos, pero se supone que los vehículos en tierra simplemente deben ceder el paso a cualquier avión, que por lo general se mueve a apenas unos 24 kilómetros por hora (15 millas por hora). Los funcionarios del aeropuerto no ha respondido a las preguntas sobre lo ocurrido y sobre qué procedimientos existen para prevenir colisiones.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo, quien fue piloto de United Airlines durante muchos años, dijo que este tipo de incidentes ocurren a diario en calles de rodaje de todo el país, pero normalmente no reciben atención porque se evita la colisión. Sin duda, el tema recibirá más atención ahora.

“Con múltiples incidentes, accidentes ocurriendo, tan solo en marzo, creo que ya es hora de poner una mirada seria sobre lo que está pasando en la plataforma”, subrayó Arroyo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP