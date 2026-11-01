Inundaciones repentinas por fuertes lluvias provocan evacuaciones en Arizona y Colorado

Casas rodantes inundadas en el campamento Fun Valley Family Resort, el viernes 23 de octubre de 2026, en South Fork, Colorado. (Departamento de Bomberos de South Fork vía AP) AP

En el suroeste de Colorado, las autoridades de la localidad de Pagosa Springs advirtieron en Facebook sobre posibles “inundaciones catastróficas”, debido a los pronósticos de que que el río San Juan alcance un máximo superior a los 5,8 metros (19 pies) a eso de las 11:00 de la noche del domingo.

“Para poner esa previsión en perspectiva: durante la devastadora inundación de 1911 que arrasó con la mayor parte de lo que existía como el pueblo de Pagosa en ese momento, el río San Juan alcanzó un máximo de aproximadamente 5,.4 metros (17,8 pies)”, señaló el Departamento de Policía del condado de Archuleta en Facebook. “Este es un evento de inundación potencialmente catastrófico. Se anticipan daños extensos”.

Las autoridades en la localidad turística de Sedona, Arizona, ordenaron la evacuación inmediata de residentes a las zonas cercanas a Oak Creek debido al rápido aumento en los niveles de inundaciones, las cuales dejaron a varias personas atrapadas al interior de sus viviendas. Funcionarios en el poblado cercano de Camp Verde también emitieron una orden de evacuación para residentes cerca del río Verde, el arroyo West Clear Creek y el arroyo Wet Beaver.

“Recibiremos dos o tres meses de lluvia en el lapso de un par de días”, indicó Aaron Hardin, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tucson, sobre las condiciones que han provocado inundaciones repentinas, posibles crecidas de ríos y rescates en botes rápidos en Tucson, a unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de Sedona.

La más reciente ronda de intensas lluvias comenzó la noche del sábado y se anticipa que provoque inundaciones repentinas en zonas ya saturadas hasta el lunes. El servicio meteorológico estima que podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región, impulsadas por una serie de sistemas de tormentas del Pacífico.

El servicio meteorológico emitió avisos por inundaciones para casi todo Arizona y partes del sur de Utah, el suroeste de Colorado y el oeste de Nuevo México, además de una buena del sur de Nevada. Eso incluye la región donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Cierra carretera hacia localidad turística de Colorado

Funcionarios de Pagosa Springs indicaron que cualquier persona que se encuentre en zonas bajas a lo largo de los ríos San Juan, Rio Blanco, Navajo y Piedra debe dirigirse a un albergue instalado en una iglesia local.

Indicaron que los residentes deben salir de inmediato, ya que el personal de emergencia podría estar sumamente limitado durante la parte más intensa de la tormenta. El camino que lleva a la localidad también se cerrará la tarde del domingo para el tráfico de entrada, indicaron las autoridades locales.

Katie German, propietaria y chef de Bruin Coffee en Pagosa Springs, comentó que el centro de la ciudad fue evacuado y que había calles inundadas. Añadió que lo que más le preocupa era que el único puente de acceso al pueblo sea arrasado.

“Todos estamos diciendo que Pagosa está cerrada porque van a cerrar la carretera a nuestros dos lados”, expresó German, quien cerró su tienda más temprano el domingo y cuyos padres tuvieron que evacuar hacia la vivienda de un hermano.

“Me preocupa mi negocio, me preocupan mis empleados, y definitivamente me preocupan todos en este pueblo”, afirmó. “Este pueblo, somos una comunidad muy, muy unida. Todos nos ayudamos”.

Equipos de emergencia en Arizona ayudan con rescates en Sedona

En Sedona, las autoridades ordenaron a todos los residentes de zonas afectadas que se dirijan a la escuela secundaria Sedona Red Rock. Pero recomendaron a la población que no intente conducir por caminos con corrientes de agua y a mantenerse lejos de cauces y de los lechos secos por donde corre el agua.

El jefe del Distrito de Bomberos de Sedona, Ed Mezulis, publicó un breve video en Facebook en el que señaló que equipos de emergencia de comunidades cercanas estaban llegando para ayudar, debido a que los bomberos y la policía locales estaban copados respondiendo a varios reportes de residentes atrapados al interior de sus viviendas debido al aumento en los niveles del agua.

“Por favor, permanezcan en terreno alto, estén atentos a sus alertas y tengan cuidado”, aconsejó.

El departamento de bomberos difundió un video en el que se pueden ver potentes torrentes que inundan vehículos mientras corren con fuerza junto a viviendas y otras estructuras. Otros videos y fotos compartidos en redes sociales mostraban a personas de pie en un puente peatonal mientras toman fotos y videos de las turbulentas aguas marrones que corrían por debajo.

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Marcelo informó desde Nueva York y Casey desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP