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Inundaciones dejan 59 muertos en Costa de Marfil

DAKAR, Senegal (AP) — Las recientes inundaciones en Costa de Marfil han causado la muerte de al menos 59 personas, informó el miércoles un portavoz del gobierno.

Tras una reunión del gabinete, Amadou Coulibaly declaró a los periodistas que “el consejo lamenta el número de fallecidos particularmente alto de 59 este año”.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por días de lluvias torrenciales en las capitales de Ghana y Costa de Marfil dejaron al menos 24 muertos y más desaparecidos el lunes.

Coulibaly no precisó cuántas personas habían muerto como consecuencia de las inundaciones más recientes en Costa de Marfil.

Edificios enteros y carreteras quedaron sumergidos en Accra, Ghana, el lunes, lo que cortó el acceso a varias zonas de la capital ghanesa y en la ciudad vecina de Tema.

En Costa de Marfil, varios días de lluvia provocaron inundaciones que dejaron más de una docena de muertos, la mayoría en los municipios de Attécoubé y Yopougon, en la capital, Abiyán, según la ministra de Cohesión Nacional, Myss Belmonde Dogo.

Coulibaly instó a los residentes a seguir las pautas de seguridad y abandonar las zonas de alto riesgo.

Las inundaciones mortales son comunes en partes de África, que se encuentra entre las regiones del mundo más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos pese a ser responsable de una pequeña fracción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la Organización Meteorológica Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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