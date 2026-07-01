Inundaciones dejan 59 muertos en Costa de Marfil

Tras una reunión del gabinete, Amadou Coulibaly declaró a los periodistas que “el consejo lamenta el número de fallecidos particularmente alto de 59 este año”.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por días de lluvias torrenciales en las capitales de Ghana y Costa de Marfil dejaron al menos 24 muertos y más desaparecidos el lunes.

Coulibaly no precisó cuántas personas habían muerto como consecuencia de las inundaciones más recientes en Costa de Marfil.

Edificios enteros y carreteras quedaron sumergidos en Accra, Ghana, el lunes, lo que cortó el acceso a varias zonas de la capital ghanesa y en la ciudad vecina de Tema.

En Costa de Marfil, varios días de lluvia provocaron inundaciones que dejaron más de una docena de muertos, la mayoría en los municipios de Attécoubé y Yopougon, en la capital, Abiyán, según la ministra de Cohesión Nacional, Myss Belmonde Dogo.

Coulibaly instó a los residentes a seguir las pautas de seguridad y abandonar las zonas de alto riesgo.

Las inundaciones mortales son comunes en partes de África, que se encuentra entre las regiones del mundo más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos pese a ser responsable de una pequeña fracción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la Organización Meteorológica Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP