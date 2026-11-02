Inundaciones anegan suroeste de EEUU, obligan evacuaciones y alteran votación del día electoral

Esta fotografía aérea, facilitada por Sky Yazzie, muestra inundaciones en Flagstaff, Arizona, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Sky Yazzie vía AP) AP

No obstante, otros ríos seguían subiendo, lo que mantiene a los residentes en alerta a medida que la lluvia empieza a alejarse de la zona.

Las intensas lluvias del fin de semana provocaron inundaciones repentinas y evacuaciones obligatorias en una franja del suroeste del país, incluidas partes de Nuevo México, Colorado y Utah en la región de Four Corners, así como en el norte y el centro de Arizona. El servicio meteorológico estimó que podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región hasta el lunes, impulsadas por una serie de sistemas de tormentas del Pacífico.

Entre los evacuados había algunos residentes a lo largo del creciente río Animas, en el suroeste de Colorado, donde todas las carreteras del condado La Plata permanecían cerradas el lunes debido a inundaciones generalizadas y daños en puentes.

Las autoridades advirtieron sobre anegaciones “potencialmente catastróficas” en Pagosa Springs, en el vecino condado Archuleta, un pueblo de más de 2.000 habitantes ubicado cerca de centros de esquí y conocido por sus aguas termales. Pero las mediciones a última hora de la noche del domingo mostraron que el río San Juan empezó a bajar tras alcanzar 5,1 metros (16,81 pies) y se pronostica que seguirá descendiendo el lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El departamento de policía había advertido que la mayor parte del pueblo quedó arrasada por una inundación en 1911 que alcanzó un máximo de aproximadamente 5,4 metros (17,8 pies).

Las inundaciones llevaron a la oficina del secretario de Estado de Colorado a establecer planes alternativos de votación para los residentes de Pagosa Springs.

El río San Juan aún seguía subiendo el lunes más río abajo, en Nuevo México, donde se ordenaron nuevas evacuaciones para algunos residentes del condado San Juan, incluidas algunas comunidades navajo. El Sistema Sanitario Utah Navajo publicó varios cierres de carreteras, con desvíos.

Otras personas fueron evacuadas del condado Rio Arriba, en Nuevo México, donde el río Chama estaba bajo una advertencia de inundación hasta el martes. Más al sur, el creciente río Jemez dejó inaccesibles campamentos y sitios de pesca.

En el pintoresco pueblo de Sedona, Arizona, las autoridades ordenaron el domingo que los residentes cerca de Oak Creek se marcharan luego que las aguas de la inundación dejaran atrapadas a varias personas en sus casas.

“La mayor parte de la lluvia está disminuyendo”, señaló el lunes David Byers, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en Grand Junction, Colorado. Los próximos días se prevén más secos.

Inundaciones en pueblo turístico de Colorado afectan planes de votación

En Pagosa Springs, los residentes afectados por las inundaciones que aún no han votado también pueden “visitar cualquier centro de votación en todo el estado para solicitar y recibir una boleta de reemplazo”, indicó la oficina del secretario de Estado en un comunicado de prensa.

La oficina explicó que quienes decidan emitir su voto en persona fuera de su condado de residencia sólo pueden votar en contiendas estatales. Pero si tienen acceso a su boleta por correo, pueden devolverla en cualquier buzón de entrega o centro de votación del estado antes de las 7:00 de la tarde del día de las elecciones, y ésta regresará a su secretario del condado para la verificación de firma y el conteo, detalló la oficina.

Los centros de votación seguirán abiertos en el condado La Plata, pero algunas oficinas del condado, incluida la oficina del secretario, tendrán horarios especiales el martes.

Katie German, propietaria y chef de Bruin Coffee en Pagosa Springs, comentó el domingo que el centro había sido evacuado y que había inundaciones en las calles. German dijo que lo que más le preocupaba era que el único puente de acceso al pueblo fuera arrasado, impidiendo la entrada de camiones que transportan desde alimentos hasta combustible.

Las autoridades del pueblo acababan de levantar una orden de evacuación por las inundaciones de la semana pasada, sólo para volver a imponerla el sábado.

“Me preocupa mi negocio, me preocupan mis empleados y definitivamente me preocupa todo el mundo en este pueblo”, expresó German.

Arizona recibe en un par de días la lluvia de varios meses

El condado Yavapai, en Arizona, y la comunidad de Camp Verde ordenaron evacuaciones de residentes que viven cerca de ríos y arroyos crecidos. Y las autoridades del condado Gila ordenaron la evacuación total de Gisela, una comunidad de varios cientos de habitantes a lo largo de Tonto Creek.

Las condiciones húmedas incluso provocaron inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y rescates con botes de respuesta rápida en Tucson.

“Estamos recibiendo dos o tres meses de lluvia en el lapso de un par de días”, resaltó el meteorólogo Aaron Hardin, del servicio meteorológico en Tucson.

La lluvia cayó casi sin parar el domingo en Flagstaff, Arizona, inundando carreteras locales y desbordando los desagües pluviales. Las autoridades buscaban a un hombre que resbaló y cayó en aguas de inundación de fuerte corriente “y no se le vio salir a la superficie”, indicó un comunicado policial.

Y en el área de Pinetop-Lakeside, en el centro de Arizona, “las tapas de alcantarilla están saltando por todas partes” y los residentes reportaron que las aguas residuales estaban regresando a las viviendas debido a las inundaciones, anunció el distrito sanitario de la región.

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Marcelo reportó desde Nueva York; Casey desde Boston; y Weber desde Los Ángeles. La periodista de The Associated Press Kathy McCormack contribuyó a este despacho desde Concord, Nueva Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP