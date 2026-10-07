americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Interferencia de fan le niega a Volpe el jonrón del empate a Yankees ante Rays en serie divisional

NUEVA YORK (AP) — Anthony Volpe vio negado un jonrón que habría empatado el juego para los Yankees de Nueva York en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, después de que los umpires determinaron que un aficionado interfirió con su batazo profundo al jardín izquierdo.

El jardinero izquierdo Víctor Mesa Jr. de los Rays de Tampa Bay trata de atrapar una pelota interferida por fanáticos tras el batazo de Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York, en el sexto inning del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El jardinero izquierdo Víctor Mesa Jr. de los Rays de Tampa Bay trata de atrapar una pelota interferida por fanáticos tras el batazo de Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York, en el sexto inning del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La jugada se marcó inicialmente como un jonrón de dos carreras que habría igualado la pizarra 4-4 con dos outs en la sexta entrada la noche del miércoles. Pero una extensa revisión de video de las Grandes Ligas determinó que un fanático se estiró por encima del muro para atrapar la pelota, mientras Víctor Mesa Jr., el jardinero izquierdo cubano de los Rays, intentaba sin éxito atraparla en un salto.

La decisión fue interferencia del espectador, y a Volpe se le acreditó un doble impulsor que llevó al plato a George Lombard Jr. desde la primera base, recortando la ventaja de Tampa Bay a 4-3 en el Yankee Stadium.

Se produjo otra breve demora después de que algunos aficionados en el jardín izquierdo lanzaran escombros al terreno. Spencer Jones se ponchó ante Griffin Jax para terminar la entrada.

Mesa conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate ante Max Fried en la parte alta de la sexta, para poner a Tampa Bay al frente.

Los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, llegaron con ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

INSÓLITO: cubano llega a MIAMI de La Habana con 10 pájaros vivos escondidos en la ropa interior

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter