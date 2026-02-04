Inter de Milán supera 2-1 al Torino para llegar a semifinales de Copa de Italia

Un cabezazo a corta distancia de Bonny puso al Inter en ventaja a los 35 minutos y Diouf duplicó la ventaja de la Nerazzurri momentos después de comenzar la segunda mitad. El delantero croata Sandro Kulenovic descontó para Torino al 57.
MONZA, Italia (AP) — El Inter de Milán alcanzó las semifinales de la Copa de Italia tras vencer el miércoles 2-1 al Torino con goles de los franceses Ange-Yoan Bonny y Andy Diouf.
El partido se llevó a cabo en el Estadio U-Power en Monza porque su casa de San Siro no estaba disponible debido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Inter busca ganar la Coppa Italia por décima vez, mientras que la espera de Torino continúa, ya que su último título de Coppa fue en 1993.
Atalanta enfrenta el jueves a la Juventus, que tiene el récord con 15 trofeos en el torneo. Mientras que Napoli recibe a Como el próximo martes y la Lazio visita al campeón defensor Bologna el próximo miércoles.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
