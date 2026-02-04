americateve

Inter de Milán supera 2-1 al Torino para llegar a semifinales de Copa de Italia

MONZA, Italia (AP) — El Inter de Milán alcanzó las semifinales de la Copa de Italia tras vencer el miércoles 2-1 al Torino con goles de los franceses Ange-Yoan Bonny y Andy Diouf.

Andy Diouf celebra con sus compañeros del Inter de Milán tras anotar en el encuentro ante el Torino en la Copa de Italia el miércoles 4 de febrero del 2026. (Spada/LaPresse via AP)
Un cabezazo a corta distancia de Bonny puso al Inter en ventaja a los 35 minutos y Diouf duplicó la ventaja de la Nerazzurri momentos después de comenzar la segunda mitad. El delantero croata Sandro Kulenovic descontó para Torino al 57.

El partido se llevó a cabo en el Estadio U-Power en Monza porque su casa de San Siro no estaba disponible debido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Inter busca ganar la Coppa Italia por décima vez, mientras que la espera de Torino continúa, ya que su último título de Coppa fue en 1993.

Próximos partidos

Atalanta enfrenta el jueves a la Juventus, que tiene el récord con 15 trofeos en el torneo. Mientras que Napoli recibe a Como el próximo martes y la Lazio visita al campeón defensor Bologna el próximo miércoles.

FUENTE: AP

