Intenso calor agobia al suroeste de EEUU

Un letrero avisa que un sendero para excursionistas está cerrado debido al exceso de calor, en la Camelback Mountain, en Phoenix, Arizona, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Rebecca Noble) AP

North Shore, California, igualó el miércoles la marca establecida por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954. Se pronosticó que la localidad, acertadamente llamada Thermal, también en el desierto de California al noreste de San Diego, alcanzará los 43,3°C (110 °F) el viernes.

Hubo poco alivio después de que se puso el sol. En Arizona, Phoenix estableció un récord de temperatura mínima nocturna más alta para el 19 de marzo, con 20,5°C (69°F) según el Servicio Meteorológico Nacional. Las máximas diurnas rondarán los 40,5°C (105°F) el jueves, y el viernes podría hacer aún más calor. El servicio meteorológico señaló en un comunicado: “Para ponerlo en perspectiva, el primer día del año con 105°F grados normalmente ocurre el 22 de mayo”. La última vez que las temperaturas de Phoenix subieron a los tres dígitos durante marzo fue hace casi 40 años.

Varias ciudades vivieron el miércoles su día de marzo más caluroso en cuatro décadas, de acuerdo con el servicio meteorológico.

Las Vegas alcanzó los 37,2°C (99°F), pulverizando su récord de marzo, que era de 33,8°C (93°F) en 2022.

El centro de Los Ángeles llegó a 34,4°C (94°F) grados, superando su anterior máxima diaria de 30,5°C (87°F) en 1997.

Y el destino desértico de Palm Springs, California, registró 40°C (104°F), igualando su día de marzo más caluroso del que se tiene registro, de 1966.

Seguirá haciendo entre 20 y 30 grados por encima de las temperaturas normales de marzo durante el resto de la semana en el suroeste, antes de que el mercurio baje ligeramente a partir del domingo. Se espera que muchas otras ciudades de la región registren su día más temprano con más de más de 37,8°C (100°F) del que se tenga constancia, según el servicio meteorológico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP