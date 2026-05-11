Inmigrantes detenidos podrían esperar hasta 19 meses para comparecer ante un tribunal en Honolulu

Esos problemas, que anteceden a la segunda administración de Trump, se han agudizado aún más por la cuadruplicación de los arrestos migratorios en Hawai en 2025 en comparación con 2024.

El ritmo de arrestos promedió 35 al mes el año pasado y luego pareció empezar a disminuir en febrero, según los datos más recientes obtenidos por el Deportation Data Project.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas para limitar el tiempo asignado en los tribunales a las audiencias individuales en casos de asilo, al tiempo que incrementa las solicitudes de expulsión antes de que puedan celebrarse las audiencias.

Ese tipo de políticas están diseñadas para cerrar casos más rápido, afirma el Departamento de Seguridad Nacional, y hasta ahora las estrategias han llevado a una reducción del atasco nacional de casos de inmigración, de 3,7 millones al inicio de la administración Trump a 3,3 millones en marzo.

En una publicación en redes sociales realizada el 4 de abril, el departamento indicó que, en este año fiscal, los tribunales de inmigración iban camino de superar la cifra histórica de casos cerrados en el año fiscal 2025. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) no comenta informes de terceros sobre sus datos, señaló la secretaria de prensa Kathryn Mattingly.

Los nuevos casos de inmigración en Hawai comenzaron a superar a los casos concluidos durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021 y, según el abogado de Maui Kevin Block, “también hubo un aumento de menores no acompañados y otros tipos de casos en 2023 y 2024. Así que fue después del COVID, pero antes de la segunda administración de Trump”.

El atraso de casos de inmigración en Honolulu se duplicó, de 568 en el año fiscal 2023 a 1.162 en el año fiscal 2024, señaló, casos que aún siguen abriéndose paso en los tribunales.

El atraso de casos de inmigración pendientes se encuentra ahora en su nivel más alto en 15 años, con 1.413 casos reportados hasta marzo de 2026, según nuevos datos obtenidos del Departamento de Seguridad Nacional, publicados el 6 de mayo por un proyecto de seguimiento migratorio con sede en la Universidad de Syracuse.

Con tres meses restantes en este año fiscal, ese atraso es prácticamente igual al total de todo el año fiscal 2025.

El tiempo promedio de espera para que un caso comparezca ante el tribunal de inmigración de Honolulu es ahora de 19 meses —cuatro meses más que en el año fiscal 2025—, que es también el nivel más alto en 15 años.

Las demoras incluyen todos los cargos relacionados con inmigración y miden el tiempo que el caso promedio ha estado pendiente desde que se abrió por primera vez. No refleja el tiempo adicional que tomará resolver el asunto una vez que llegue al tribunal.

A primera vista, las estrategias del Departamento de Seguridad Nacional tienen sentido, pero Block dijo el viernes que “algunos de los métodos generan preocupación en cuanto al debido proceso”.

Block fue notificado recientemente por el tribunal de inmigración de Honolulu de que 15 juicios que tenía programados para 2028 estaban siendo adelantados en el calendario para los próximos seis meses a un año. “A todos los que son abogados de inmigración en Hawai les han adelantado sus casos”, expresó.

Ese aparente esfuerzo por abordar el atraso se estaba logrando al recortar lo que antes eran audiencias de día completo a un máximo de dos horas por caso, explicó Block.

“Podría tratarse de una persona que ha estado esperando dos o tres años, que quizá tenga dos o tres testigos y un historial de caso complicado”, señaló. El tribunal necesita tiempo para considerar las condiciones del país y múltiples elementos de una solicitud de asilo, añadió, así como si hubo persecución en el pasado y si existe la posibilidad de persecución futura.

“Encajarlo en un espacio de dos horas simplemente es como si se estuviera apresurando el debido proceso en lugar de realmente darle a la gente su oportunidad en el tribunal”, afirmó.

Block indicó que el gobierno también presenta más solicitudes a los jueces de inmigración para terminar casos antes de que reciban una audiencia completa, un proceso llamado preterición. Eso puede dar como resultado la deportación a uno de los países que tiene un Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo con Estados Unidos, como Libia, Ecuador, Guatemala y Honduras.

En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un total de 48.000 mociones de preterición para expulsión, el doble de las emitidas en marzo de 2025. No se sabe cuántas de esas órdenes se han aplicado a casos en Hawai.

A pesar de los cambios en la política federal, los datos más recientes sobre deportaciones desde Hawai parecen mostrar que están a la par del último año fiscal, cuando 220 personas fueron expulsadas. En lo que va del año fiscal 2026 ha habido 153 deportaciones.

En los nuevos datos del Departamento de Seguridad Nacional también se desglosa la distribución de los casos pendientes según la dirección de residencia del inmigrante en Hawai por subdivisión de condado. Los datos también muestran el porcentaje de personas en esas subdivisiones que cuentan con representación legal en casos pendientes. Las tasas de representación varían según la ubicación, pero en zonas urbanizadas como Honolulu, alrededor del 93% de los inmigrantes están representados.

Pero también hay zonas, particularmente en áreas rurales como South Kona, donde solo nueve de las 18 personas tienen representación legal. El porcentaje promedio de casos de inmigración con representación en todo el estado es del 70%.

Block sostuvo que un cambio en las políticas del Departamento de Seguridad Nacional para detener a más personas que esperan que se determine su caso hace más difícil que consigan representación.

El estado tiene un número limitado de abogados de inmigración y, si alguien está detenido en el Centro Federal de Detención de Honolulu, su abogado quizá tenga que viajar a Oʻahu para reunirse con esa persona, explicó, suponiendo que tenga dinero para contratar a un representante legal en primer lugar.

El Centro Federal de Detención de Honolulu, que actualmente se utiliza para alojar a detenidos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha registrado un aumento de un promedio de 15 por día el febrero pasado a 73 por día a inicios de abril.

La crisis latente en los tribunales de inmigración del país se ha visto amplificada por una disminución en el número de jueces de inmigración, que pasó de 735 a 557 al final del año pasado, algunos después de haber sido despedidos por el gobierno de Trump. Honolulu cuenta actualmente con dos jueces de inmigración.

Los despidos podrían terminar siendo contraproducentes para los planes del Departamento de Seguridad Nacional de acelerar las audiencias, ya que la carga adicional de casos para los jueces también se traduce en más tiempo de espera, según un análisis de TRAC Reports.

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Esta historia fue publicada originalmente por Honolulu Civil Beat y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP