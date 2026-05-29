Iñigo Pérez deja al Rayo Vallecano tras llevar al club a la final de la Conference League

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El técnico del Rayo Vallecano Inigo Perez pasa junto al trofeo de la Conference League tras perder la final con el Crystal Palace el miércoles 27 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

Pérez llevó al pequeño club de barrio de Madrid a su primera gran final, y que perdió por 1-0 ante el Crystal Palace.

El presidente del Rayo, Martín Presa, confirmó en una rueda de prensa el viernes que Pérez no iba a firmar un nuevo contrato, ya que su vínculo actual está a punto de expirar.

El exjugador de 38 años fue asistente del anterior entrenador del Rayo, Andoni Iraola, quien se marchó en 2023 para hacerse cargo del Bournemouth de la Liga Premier inglesa. Pérez asumió las riendas en enero de 2024 e impresionó rápidamente por su serenidad y por el estilo de juego agresivo y presión alta que inculcó a su equipo.

En 2024-25, Pérez condujo al Rayo a quedar en el octavo puesto en La Liga, suficiente para lograr su primera clasificación europea en dos décadas.

Pérez no ha dicho cuál será su próximo destino. Su nombre ha sonado para dirigir a Villarreal, que disputará la Liga de Campeones la próxima campaña.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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