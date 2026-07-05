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Inicia procesión en Teherán por funeral del asesinado líder supremo iraní Alí Jamenei

TEHERÁN (AP) — Irán inició una procesión el lunes por su capital, Teherán, para el funeral del líder supremo asesinado, el ayatolá Alí Jamenei.

Un grupo de personas lanza consignas al congregarse en la plaza de la Revolución Islámica para la procesión fúnebre del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, bajo una valla publicitaria que muestra la imagen de Jamenei, en Teherán, Irán, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)
Un grupo de personas lanza consignas al congregarse en la plaza de la Revolución Islámica para la procesión fúnebre del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, bajo una valla publicitaria que muestra la imagen de Jamenei, en Teherán, Irán, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri) AP

El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero en un ataque aéreo al inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos, serán transportados en un camión.

Serán llevados por las calles de Teherán rumbo al Aeropuerto Internacional Mehrabad.

La teocracia iraní prevé que grandes multitudes asistan a la ceremonia en toda la ciudad para mostrar apoyo popular al gobierno.

La televisión estatal iraní reportó que la procesión había comenzado.

Las autoridades han cerrado calles y el espacio aéreo y han suspendido actividades cotidianas por el luto, que comenzó el sábado y terminará el jueves, cuando Jamenei, de 86 años, sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, su ciudad natal.

Por su parte, Estados Unidos sigue adelante con negociaciones con Irán destinadas a reabrir por completo el estrecho de Ormuz, revertir su disputado programa nuclear y acordar un fin permanente de la guerra. Las conversaciones parecen estar en pausa hasta después del entierro.

Sin embargo, a medida que ha avanzado el funeral, han aumentado las amenazas de vengar la muerte de Jamenei. Los dolientes y los carteles que portan han pedido la muerte tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Las autoridades federales de Estados Unidos han estado rastreando durante años las amenazas iraníes contra Trump y otros funcionarios del gobierno, derivadas de la orden de Trump de matar en 2020 al general Qassem Soleimani, quien había encabezado la fuerza de élite Quds. Irán ha negado repetidamente estar conspirando para matar a Trump, aunque desde hace tiempo imágenes de propaganda de línea dura han sugerido que Trump estaba en la mira en Teherán.

Trump, por su parte, prometió destruir la civilización de Irán durante la guerra, entre otras amenazas.

“Hoy que estamos aquí para el funeral de nuestro líder, es un día muy duro", dijo el lunes por la mañana Fátima Hassan, una doliente. "No estamos aquí para despedirnos de él, estamos aquí por venganza. Y nos vengaremos”.

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Gambrell reportó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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