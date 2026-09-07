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Inicia juicio a mexicano implicado en el asesinato de tres surfistas de Australia y EEUU

ENSENADA, México (AP) — En un tribunal del estado mexicano de Baja California inició el lunes el juicio contra uno de los presuntos implicados en el asesinato de dos australianos y un estadounidense ocurrido en 2024 que conmocionó a México y alentó las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los extranjeros al visitar el país.

El mexicano Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, fue presentado el lunes en un tribunal de la ciudad costera de Ensenada, estado de Baja California, para el juicio oral por su presunta participación en el crimen de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson y del estadounidense Carter Redd Rhoa. Al final de la tarde concluyó la audiencia que continuará el martes.

Poco antes de entrar al tribunal, Martin Robinson, padre de los hermanos australianos, dijo el lunes a la prensa que decidió asistir junto a su esposa a la audiencia en Ensenada para representar a sus hijos. “Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos harían lo mismo por nosotros”.

García fue detenido en 2024 junto con otro hombre y Ary Gisell Silva Raya tras la localización de los cuerpos de los hermanos Robinson y Rhoa quienes fueron reportados como desaparecidos poco después de arribar a México para surfear en las playas de Baja California.

Silva Raya, que fue pareja de García y a quien las autoridades le incautaron un teléfono de una de las víctimas, recibió en noviembre pasado una sentencia de 20 años de cárcel al declararse culpable de los delitos de “robo calificado con violencia” y “robo de vehículo con violencia” en un procedimiento abreviado.

García, quien enfrenta un proceso por el delito de desaparición forzada, no aceptó el procedimiento abreviado y decidió ir a juicio.

Según la fiscalía estatal, Silva Raya llegó el 27 de abril del 2024 a Punta San José, a unos 80 kilómetros al sur de Ensenada, donde tuvo contacto con los tres extranjeros, e “instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes”, lo que se concretó un día después.

La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez dijo a la prensa que García, alias “el Kekas” —palabra que en la jerga local significa quesadillas o tortillas de queso-– trató de apoderarse de las llantas y otras partes de una camioneta en la que viajaban los extranjeros, pero que al resistirse al robo presuntamente los asesinó y luego ocultó los cuerpos en un pozo donde fueron encontrados el 3 de mayo de 2024.

FUENTE: AP

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