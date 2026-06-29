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Inicia el torneo de Wimbledon en condiciones climáticas ideales

LONDRES (AP) — Ya está en marcha la 139ª edición de Wimbledon.

La estadounidense Jessica Pegula regresa el golpe de la checa Darja Vidmanova en el encuentro de primera ronda de Wimbledon el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
La estadounidense Jessica Pegula regresa el golpe de la checa Darja Vidmanova en el encuentro de primera ronda de Wimbledon el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Entre los primeros partidos del día inaugural del Grand Slam sobre hierba: la cuarta preclasificada Jessica Pegula venció 7-5, 6-3 a Darja Vidmanova; el adolescente español Rafael Jodar, debutó en Wimbledon venciendo 6,3 6,3, 7-5 a Felix Gill; y la finalista del Abierto de Francia Maja Chwalinska, que necesitó una invitación para entrar, fue superada 2-6, 7-5, 6-2 por Mananchaya Sawangkaew.

El campeón defensor Jannik Sinner abre la jornada en la Pista Central frente a Miomir Kecmanovic, con David Beckham observando desde el Palco Real, seguido por la número uno Aryna Sabalenka contra Teodora Kostovic y el siete veces campeón Novak Djokovic frente a Wu Yibing.

Mientras tanto, el exjugador del top cinco Jack Draper se retiró antes de su partido contra Taylor Fritz el martes debido a una lesión en el brazo. Draper ahora ocupa el puesto 131 del ranking.

Las condiciones fueron ideales el lunes, con cielos soleados y una temperatura de 20 grados Celsius, y se pronosticaba que solo subiría hasta 24 C.

Serena Williams disputará su partido de primera ronda el martes contra la australiana Maya Joint, de 20 años, lo que marcará la primera vez que compite en individuales en casi cuatro años. Luego jugará dobles con su hermana mayor, Venus Williams, más adelante en la semana.

Wimbledon se celebró por primera vez en 1877.

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