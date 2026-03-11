Información desactualizada hizo que EEUU atacara escuela en Irán, según fuentes de AP

El bombardeo contra la escuela y el hecho de que muchas de las víctimas fueran niñas se han convertido en un foco de atención de la guerra y, si finalmente se confirma que fue obra de Estados Unidos, también figuraría entre las masacres con mayor número de víctimas civiles causadas por operaciones militares estadounidenses en las últimas dos décadas.

El presidente estadounidense Donald Trump primero culpó a Irán del ataque, después afirmó que no estaba seguro de quién tenía la culpa y luego señaló que aceptaría los resultados de la investigación del Pentágono. El asunto cobró mayor urgencia el miércoles después de que The New York Times informara primero que una investigación preliminar determinó que Estados Unidos era responsable.

Al lanzar su ataque, el Comando Central de Estados Unidos se basó en datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, según la persona familiarizada con el hallazgo preliminar.

El hallazgo preliminar provocó exhortos para obtener más información del Pentágono. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “la investigación aún está en curso”.

Tanto el funcionario de Estados Unidos como la persona familiarizada con el asunto hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar el tema debido a su delicadeza.

Decenas de senadores demócratas exigieron el miércoles respuestas al gobierno de Trump, mientras se acumulaba evidencia que apuntaba a que Estados Unidos era responsable del ataque contra la escuela primaria en Irán.

La carta de más de 45 senadores cuestiona al secretario de Defensa, Pete Hegseth, si Estados Unidos fue culpable del ataque y qué análisis previo del edificio se había realizado. Los senadores también expresaron preocupación de que el Pentágono haya reducido el personas de una oficina ordenada por el Congreso y creada específicamente para reducir las bajas civiles.

“En este gobierno , los recortes presupuestarios y de personal en el Departamento han privado a los mandos militares de recursos cruciales para prevenir y responder a las bajas civiles”, escribieron los senadores. Entre ellos figuran recortes en el Comando Central de Estados Unidos, cuyas fuerzas encabezan la campaña militar contra Irán, y en el Centro de Excelencia para la Protección de Civiles, que se convirtió en ley en 2022 como parte de la ambición del Pentágono de reducir el número de muertos por ataques.

La revelación podría erosionar el apoyo público en Estados Unidos al conflicto con Irán, en un momento en que Trump —quien como candidato arremetió contra la participación estadounidense en guerras “estúpidas” en el extranjero— enfrenta preguntas persistentes sobre el propósito de esta guerra y qué la llevaría a su fin.

Un exfuncionario del Pentágono dijo que el ataque del 28 de febrero contra la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, ubicada cerca de una base de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue un resultado natural de los cambios realizados por la administración federal para reducir el personal destinado a mitigar el daño a civiles y del énfasis de Hegseth en la letalidad por encima de la legalidad.

Aumentan las pruebas que apuntan a la responsabilidad de EEUU por el ataque

Hay varios indicios de que el ataque contra la escuela pudo haberse evitado.

Ocurrió el sábado por la mañana, al inicio de la semana escolar iraní, cuando el edificio estaba lleno de niños pequeños. Un análisis satelital de AP muestra que la escuela, así como otros objetivos atacados el mismo día, tenía características visibles desde el aire que podrían haber permitido identificarlos como sitios civiles antes de ser atacados.

La AP informó la semana pasada que imágenes satelitales, análisis de expertos, un funcionario de Estados Unidos e información pública difundida por el ejército de Estados Unidos indicaban que el ataque contra la escuela muy probablemente fue lanzado por Estados Unidos. Esa evidencia se fortaleció el lunes, cuando surgieron nuevas imágenes que mostraban lo que expertos identificaron como un misil Tomahawk de fabricación estadounidense impactando el complejo militar, mientras ya se elevaba humo desde el área donde estaba ubicada la escuela.

Imágenes satelitales disponibles públicamente muestran que el edificio escolar formó parte del complejo militar hasta aproximadamente 2017, cuando se añadió un nuevo muro para separar ambos. También se retiró una torre de vigilancia en la propiedad. Aproximadamente en la misma época, las imágenes muestran que los muros que rodean el edificio fueron pintados con murales de colores vivos, principalmente azul y rosa, tan brillantes que son visibles desde el espacio

La escuela estaba claramente identificada como tal en mapas en línea y cuenta con un sitio web de fácil acceso lleno de información sobre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las leyes internacionales que rigen la guerra prohíben ataques contra estructuras, vehículos y personas que no sean objetivos militares o combatientes. Las viviendas civiles, escuelas, instalaciones médicas y sitios culturales, por lo general, no se pueden utilizar como blancos militares. La proximidad de una escuela a un objetivo militar válido no cambia su condición de sitio civil, destacó Elise Baker, abogada sénior del Atlantic Council, un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington.

Si se determina que Estados Unidos es responsable, “o hemos cambiado nuestras reglas tradicionales de selección de objetivos o cometimos un error”, comentó el senador Tim Kaine durante una rueda de prensa el miércoles.

“Si hemos cambiado nuestras reglas tradicionales de selección de objetivos y ya no brindamos el mismo nivel de protección a los civiles, eso sería trágico”, manifestó Kaine.

Algunos republicanos también están dando la voz de alarma.

El senador Kevin Cramer dijo a los reporteros que se debe “llegar al fondo del asunto” y luego “admitir, si se sabe, de quién es la culpa”.

Si Estados Unidos es el autor, sostuvo Cramer, el ejército debe “hacer todo lo posible para eliminar esos errores en adelante”.

“Pero tampoco se puede deshacer”, añadió.

Se han deteriorado mecanismos para frenar muertes de civiles

El Congreso ordenó al Pentágono crear el Centro de Excelencia para la Protección de Civiles a finales de 2022 como parte del proyecto anual de autorización de defensa, que fue aprobado en ambas cámaras con un amplio apoyo bipartidista. El proyecto de ley establecía que el centro debía “institucionalizar y promover el conocimiento, las prácticas y las herramientas para prevenir, mitigar y responder al daño a civiles”.

La medida convirtió en ley una iniciativa que ya había sido impulsada por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ese año. El plan de acción de 36 pasos era “ambicioso y necesario”, dijo Austin en ese momento.

En abril de 2023, esa oficina contaba con un director de tiempo completo contratado por el Ejército y un equipo inicial central de 30 civiles, según un informe del Pentágono de 2024 que indicaba que se esperaba que la fuerza laboral creciera.

Wes Bryant comenzó a trabajar allí en 2024 como jefe de la rama de evaluaciones de daño a civiles. Una de las cosas que la oficina estaba discutiendo era actualizar la “lista de no ataque”, explicó, una serie de objetivos civiles en otros países que el Pentágono mantiene. Cuando trabajaba en el Pentágono, era bien sabido que la lista estaba desactualizada, afirmó. Pero con Hegseth, el tamaño de la oficina se redujo drásticamente y se detuvo el trabajo de actualización de las listas de no ataque.

“No tienen presupuesto. Simplemente están ahí, tratando de mantener cualquier apariencia de la misión”, señaló.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, negó los reportes de que el mando militar solo tuviera a una sola persona asignada a la misión, pero no ofreció más detalles, alegando que la investigación está en curso.

____

Frankel informó desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick, Konstantin Toropin y Joey Cappelletti, en Washington, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP