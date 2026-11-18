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El Banco de Inglaterra en Londres, el 2 de noviembre del 2017. (AP foto/Matt Dunham) AP

La Oficina Nacional de Estadísticas indicó el miércoles que el aumento de la tasa anual al 3,6% en octubre desde el 3,5% del mes anterior se debió en gran medida a los precios más altos en las gasolineras debido a la guerra con Irán.

Se prevé que la inflación suba aún más por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra en los próximos meses, principalmente por el encarecimiento de las facturas domésticas de energía, lo que lleva a muchos economistas a pensar que habrá otro aumento de las tasas de interés.

“Estas cifras hacen que una subida de tasas en diciembre parezca difícil de evitar”, explicó Suren Thiru, economista jefe del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales.

El Banco de Inglaterra elevó a principios de este mes su tasa de interés principal por primera vez en más de tres años, al 4% desde el 3,75%, y señaló que más aumentos dependerán de lo que ocurra con la guerra con Irán.

La principal causa del repunte de la inflación este año ha sido el fuerte aumento de los costos del combustible derivado de la guerra con Irán y los cuellos de botella posteriores en el estrecho de Ormuz, que han restringido el suministro mundial de petróleo y gas.

En las últimas dos semanas, desde que los demócratas ganaron el control del Congreso de Estados Unidos, los precios del petróleo y el gas han caído con fuerza, ya que los operadores consideran menos probable que el presidente Donald Trump intensifique el conflicto con Teherán. El crudo Brent, el referente internacional, por ejemplo, cotiza actualmente a 92 dólares el barril, frente a alrededor de 110 dólares a comienzos de mes.

Si la caída de los precios del petróleo y el gas se mantiene durante las próximas semanas, el pico previsto de la inflación el próximo verano —que el banco anticipa que alcanzará el 5%— podría ser menor. Eso podría moderar la necesidad de futuras subidas de tasas, y no solo por parte del Banco de Inglaterra. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP