Infantino dice que habló con Trump y le aseguró que Irán puede acudir a EEUU para el Mundial

MIAMI (AP) — La FIFA prevé que se permitirá a la selección nacional de Irán viajar a Estados Unidos, incluso con la guerra en curso entre los países, y competir en la Copa del Mundo que comienza en aproximadamente tres meses.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa Mundial, el 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci,) AP

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Funcionarios iraníes han sugerido recientemente que la participación de su país está en duda debido a la guerra.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con el presidente Donald Trump el martes por la noche “para hablar sobre el estado de los preparativos” del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos.

“También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026", abundó Infantino. "Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

Infantino mantiene una relación estrecha con Trump, a quien le otorgó la primera edición de un premio de la FIFA por la paz. Muchos creen que el organismo rector del fútbol creó ese galardón pensando en Trump.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, recalcó Infantino.

Añadió que agradece a Trump “por su apoyo”.

A principios de esta semana, el director de operaciones de la Copa del Mundo de la FIFA dijo que el torneo es “demasiado grande” como para posponerse debido a la agitación global causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director ejecutivo, Heimo Schirgi, indicó que la FIFA sigue de cerca la guerra con Irán.

“Básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución", indicó. "Y la Copa del Mundo seguirá adelante, obviamente, ¿verdad? La Copa del Mundo es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar”.

