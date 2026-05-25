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IndyCar sanciona con 5 puntos en el campeonato a Alex Palou por error de montaje en auto de Indy 500

INDIANÁPOLIS (AP) — El líder de puntos de IndyCar, Alex Palou, fue sancionado con la pérdida de cinco puntos del campeonato después de que una inspección técnica posterior a la carrera encontró un error de ensamblaje en el auto número 10 que utilizó el domingo en las 500 Millas de Indianápolis.

El español Alex Palou lidera el grupo de autos durante una práctica antes de las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy)
El español Alex Palou lidera el grupo de autos durante una práctica antes de las 500 Millas de Indianápolis en el Indianapolis Motor Speedway el lunes 18 de mayo del 2026. (AP Foto/Michael Conroy) AP

El equipo Chip Ganassi Racing también perdió cinco puntos de participante y recibió una multa de 10.000 dólares.

Los responsables de la serie difundieron un comunicado el lunes en el que indicaron que habían determinado que el equipo cometió un error de ensamblaje que derivó en una infracción del reglamento y que no se trató de un cambio intencional.

Palou, que posee cuatro títulos de la serie, incluidos tres consecutivos, terminó sexto en la carrera del domingo. El español aún mantiene una ventaja de 37 puntos sobre el estadounidense David Malukas, a quien el ganador Felix Rosenqvist superó en los últimos metros en la carrera más cerrada en la historia de las 500 de Indianápolis, y que finalizó como subcampeón por segundo año consecutivo.

El margen de victoria fue de 0,023 segundos.

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FUENTE: AP

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