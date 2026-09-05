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Indonesia cancela vuelos en el aeropuerto de Yakarta debido a erupción del volcán Anak Krakatau

YAKARTA (AP) — El volcán Anak Krakatau de Indonesia entró en erupción a primera hora del domingo, provocando la cancelación de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, a medida que la ceniza volcánica se desplaza por partes del oeste del país.

Viajantes esperan la hora de salida de sus vuelos, el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana)
Viajantes esperan la hora de salida de sus vuelos, el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana) AP

La Agencia Geológica de Indonesia informó que la isla volcánica --ubicada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra-- mostró señales de actividad el sábado y entró en erupción durante 30 segundos a las 3:53 de la mañana del domingo.

No se reportaron víctimas y no se emitió ninguna orden de evacuación. El asentamiento más cercano está a más de 16 kilómetros (10 millas). Pero la agencia advirtió a residentes y visitantes que se mantengan a por lo menos 3 kilómetros (1,9 millas) del cráter.

La ceniza volcánica se extendió por partes de la capital, Yakarta, y de la provincia de Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra, indicó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.

“Debido al aumento de actividad por la erupción del monte Anak Krakatau, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta ha suspendido temporalmente las operaciones de vuelo de 5:30 de la mañana a 9:30 de la mañana”, indicó el aeropuerto en un aviso de viaje el domingo.

Pasajeros en el aeropuerto más concurrido del país solicitaban reembolsos y recuperaban equipaje facturado mientras las pantallas de salidas mostraban una creciente lista de vuelos cancelados.

La agencia de vulcanología de Indonesia y el Centro Darwin de Avisos de Ceniza Volcánica, en Australia, utilizaron imágenes satelitales para identificar dos nubes de ceniza.

Una columna se elevó hasta una altitud de 6.100 metros (20.000 pies) mientras se desplazaba hacia el noreste, afectando partes de Yakarta, Banten, Java Occidental y aguas circundantes.

Una segunda nube alcanzó los 15.200 metros (50.000 pies) y se movía hacia el oeste y el noroeste, cubriendo parte de las provincias de Banten, Lampung y Bengkulu, el sur del estrecho de Sunda y secciones del océano Índico al oeste de Sumatra.

El colapso explosivo del Anak Krakatau provocó un tsunami que cobró la vida de al menos 430 personas en Sumatra y Java en 2018.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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