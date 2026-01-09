Indiana refuerza su dominio con aplastante victoria 56-22 sobre Oregon en el Peach Bowl

El wide receiver Elijah Sarratt (13), de los Hoosiers de Indiana, celebra su recepción de touchdown con el quarterback Fernando Mendoza (15) durante la segunda mitad del Peach Bowl, la semifinal del fútbol americano universitario de la NCAA, frente a los Ducks de Oregon, el viernes 9 de enero de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

El No. 1 Indiana (15-0, No. 1 CFP) se enfrentará al No. 10 Miami el 19 de enero en el juego del campeonato nacional en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Miami venció a Mississippi 31-27 en la semifinal del Fiesta Bowl el jueves por la noche.

Indiana intentará darle a la Conferencia Big Ten su tercer título nacional consecutivo, siguiendo a Ohio State y Michigan en las últimas dos temporadas. Pocos equipos de cualquier conferencia pueden compararse con la demostración de juego equilibrado y fuerte de los Hoosiers a lo largo de la temporada.

Liderados por Mendoza y la defensiva, Indiana está haciendo méritos para ser considerada entre los mejores equipos de la historia.

Aunque Miami será local para el juego del campeonato nacional, Mendoza, el ganador del Trofeo Heisman y nativo de Miami, disfrutará de un regreso a casa tras un juego casi perfecto contra Oregon. Mendoza completó 17 de 20 pases y los cinco touchdowns, incluidos dos a Elijah Sarratt y uno de 36 yardas a Charlie Becker.

Oregon (13-2, No. 5 CFP) fue condenado por las tres pérdidas de balón en la primera mitad, además de estar mermado por la ausencia de dos de sus mejores corredores.

La defensiva de Indiana no esperó mucho para hacer un impacto. En la primera jugada de Oregon, el esquinero D'Angelo Ponds interceptó un pase de Moore destinado a Malik Benson y devolvió la intercepción 25 yardas para un touchdown. Solo 11 segundos después de iniciado el juego, los Hoosiers y su defensa ya habían dejado claro que sería una larga noche para Moore y la ofensiva de Oregon.

Tras su temporada regular invicta, los Hoosiers solo han ganado impulso en el CFP. Indiana abrumó a Alabama 38-3 en el cuarto de final del Rose Bowl mientras Mendoza pasaba para 192 yardas y tres touchdowns.

Barrida de la temporada Indiana completó una barrida de dos juegos contra Oregon esta temporada. La defensa jugó un papel principal en cada victoria. Los Hoosiers lograron una victoria de 30-20 en Oregon el 11 de octubre cuando Moore lanzó dos intercepciones y fue capturado seis veces.

