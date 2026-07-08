americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Incidente armado en secundaria en Alemania deja dos niñas heridas y un joven detenido

BERLÍN (AP) — La policía en Alemania informó que un adolescente de 16 años que traía armas fue detenido después de presuntamente herir a dos niñas de 13 años en una secundaria.

Agentes vigilan el instituto Welfen, Schongau, Alemania, tras el reporte de un posible ataque armado, el 8 de julio de 2026. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP)
Agentes vigilan el instituto Welfen, Schongau, Alemania, tras el reporte de un posible ataque armado, el 8 de julio de 2026. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP) AP

La policía bávara indicó que el sospechoso llevaba un cuchillo y un arma de fuego, pero se desconoce cómo hirió a las dos niñas en la secundaria Welfen, en Schongau.

La policía añadió que el sospechoso actuó solo y que la vida de las víctimas no corría peligro.

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, declaró a la agencia de noticias alemana dpa que el sospechoso estuvo bajo tratamiento psiquiátrico en el pasado. No dio más detalles, pero señaló que es un croata que vive con sus padres.

Schongau tiene más de 12.000 habitantes y está al suroeste de Múnich.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Destacados del día

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter