Incidente armado en secundaria en Alemania deja dos niñas heridas y un joven detenido

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Agentes vigilan el instituto Welfen, Schongau, Alemania, tras el reporte de un posible ataque armado, el 8 de julio de 2026. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP) AP

La policía bávara indicó que el sospechoso llevaba un cuchillo y un arma de fuego, pero se desconoce cómo hirió a las dos niñas en la secundaria Welfen, en Schongau.

La policía añadió que el sospechoso actuó solo y que la vida de las víctimas no corría peligro.

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, declaró a la agencia de noticias alemana dpa que el sospechoso estuvo bajo tratamiento psiquiátrico en el pasado. No dio más detalles, pero señaló que es un croata que vive con sus padres.

Schongau tiene más de 12.000 habitantes y está al suroeste de Múnich.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP