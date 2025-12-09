Incertidumbre cubre futuro de Mohamed Salah en Liverpool

Mohamed Salah llega al complejo de entrenamientos de Liverpool, el martes 9 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

Tras las repercusiones de sus explosivos comentarios del sábado, Salah publicó una foto para sus 85 millones de seguidores en Instagram y X, una en que apareció solo en el gimnasio del complejo de entrenamiento de Liverpool.

Sentado en un banco de ejercicios frente a un espejo, Salah está inexpresivo mientras sostiene su teléfono para tomarse una selfie. Excluido de la convocatoria para jugar contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones, el internacional egipcio mostró que sigue trabajando en el gimnasio después de presentarse a entrenar.

Fue ciertamente más sutil que la declaración que emitió después de ser excluido por tercer partido consecutivo, en el que los campeones defensores de la Liga Premier empataron en Leeds el sábado.

"Me parece que el club me ha echado a los leones. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa”, afirmó durante una entrevista improvisada con periodistas fuera del estadio.

Salah probablemente sabía la gravedad de sus palabras, en un momento en que la defensa del título de Liverpool se desmorona semana a semana y se cuestiona al entrenador Arne Slot.

Fue dejado fuera del equipo que viajó a Milán el lunes. Slot dijo que no tiene "ni idea" de si el ícono de Anfield volvería a jugar para el club.

“No puedo responder a esa pregunta en este momento”, dijo Slot. “Soy un firme creyente de que siempre hay una posibilidad de que un jugador regrese. Puedo dejarlo así, creo”.

La crítica fue más feroz por parte de Jamie Carragher, ex jugador de Liverpool y comentarista de Sky Sports.

“Pensé que fue una vergüenza lo que hizo después del partido”, dijo Carragher el lunes. “Algunas personas lo han pintado como un arrebato emocional, no creo que lo fuera".

Carragher dijo que Salah optó por "ir contra el entrenador y tal vez intentar que lo despidieran".

Salah se ha establecido como uno de los mejores jugadores en la historia de Liverpool, ganando dos títulos de la Premier, la Liga de Campeones y múltiples otros trofeos.

La temporada pasada fue nombrado jugador del año por tercera vez después de anotar 34 goles en todas las competiciones y llevar a Liverpool a igualar el récord de 20 títulos de la liga inglesa.

Terminó meses de incertidumbre al firmar una extensión de contrato de dos años en abril, lo que supuestamente lo convirtió en el jugador mejor pagado en la historia del club. Pero su forma ha decaído durante un complicado inicio de temporada para Liverpool, que ha ganado apenas dos de sus últimos diez partidos de liga.

Salah, quien tiene cuatro goles en la liga en 13 partidos esta temporada, fue primero excluido para el partido contra West Ham el mes pasado. Luego estuvo en el banco para el partido contra Sunderland y no recibió minutos en Leeds.

Eso precipitó su arrebato, afirmando que sentía que "alguien no me quiere en el club".

También dijo que no tiene "ninguna relación" con Slot.

“No es la primera ni la última vez que un jugador que no juega dice algo similar a lo que él hizo”, dijo Slot el lunes. “Pero mi reacción a eso es clara y por eso no está aquí esta noche”.

Salah tiene previsto partir hacia la Copa Africana de Naciones la próxima semana. Dijo que no sabía qué sucedería mientras estuviera fuera.

