americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Incendios forestales avanzan por el sur de Francia mientras el calor y la sequía avivan las llamas

PARÍS (AP) — Varios incendios forestales ardían el jueves en el sur de Francia tras semanas de tiempo seco y temperaturas récord en todo el país, y devastaron grandes extensiones de terreno.

El incendio más grande se propagó en las regiones de Aude y Hérault, donde se desplegaron hasta 800 bomberos y 150 vehículos para combatir las llamas que arrasaron más de 900 hectáreas (2.200 acres), informaron las autoridades locales.

Se registraron más fuegos en la vecina región de Marsella, donde dos focos quedaron bajo control el jueves , aunque aún no estaban extinguidos.

Alain Bucquet, prefecto de Aude, señaló que los servicios de bomberos recibirán apoyo de dos aeronaves adicionales para descargar agua, lo que eleva a cuatro el número total de aviones Canadair en el lugar.

“La idea es controlar el incendio rápidamente porque las temperaturas están subiendo y el viento está ganando fuerza”, declaró al canal France Info.

Aude sufre incendios forestales con regularidad. El año pasado, los bomberos lograron contener en la región el mayor incendio forestal de Francia en décadas.

Se esperan altas temperaturas en los próximos días y se prevé que la sequía continúe, sin lluvias pronosticadas tras la ola de calor temprana de mayo y la que afectó a Francia a finales de junio. Las plantas y la vegetación están sometidas a un severo estrés hídrico, lo que favorece la aparición de incendios, mientras fuertes vientos soplan en toda la región mediterránea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter