Incendios forestales avanzan por el sur de Francia mientras el calor y la sequía avivan las llamas

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El incendio más grande se propagó en las regiones de Aude y Hérault, donde se desplegaron hasta 800 bomberos y 150 vehículos para combatir las llamas que arrasaron más de 900 hectáreas (2.200 acres), informaron las autoridades locales.

Se registraron más fuegos en la vecina región de Marsella, donde dos focos quedaron bajo control el jueves , aunque aún no estaban extinguidos.

Alain Bucquet, prefecto de Aude, señaló que los servicios de bomberos recibirán apoyo de dos aeronaves adicionales para descargar agua, lo que eleva a cuatro el número total de aviones Canadair en el lugar.

“La idea es controlar el incendio rápidamente porque las temperaturas están subiendo y el viento está ganando fuerza”, declaró al canal France Info.

Aude sufre incendios forestales con regularidad. El año pasado, los bomberos lograron contener en la región el mayor incendio forestal de Francia en décadas.

Se esperan altas temperaturas en los próximos días y se prevé que la sequía continúe, sin lluvias pronosticadas tras la ola de calor temprana de mayo y la que afectó a Francia a finales de junio. Las plantas y la vegetación están sometidas a un severo estrés hídrico, lo que favorece la aparición de incendios, mientras fuertes vientos soplan en toda la región mediterránea.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP