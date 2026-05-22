Incendio y explosión en astillero de Nueva York dejan 16 heridos, 3 de ellos graves

Compartir en:









Alrededor de las 3:30 de la tarde se recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio que ardía en el sótano de una estructura metálica en el muelle, explicó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del departamento de bomberos.

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una gran explosión en el lugar aproximadamente 50 minutos después, señaló.

El incendio seguía activo y, para las 5 de la tarde, los trabajadores de emergencias habían contabilizado en el sitio a 16 personas con lesiones, entre ellas dos bomberos y un civil con heridas graves, indicó Mariano.

Aún no estaba claro si alguien había muerto en el incendio y la explosión. La causa sigue bajo investigación. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP