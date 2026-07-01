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Incendio en un edificio de apartamentos en Bélgica causa varios muertos

AMBERES, Bélgica (AP) — Varias personas fallecieron y muchas resultaron heridas en un incendio en un bloque de apartamentos en la ciudad belga de Amberes, informó la policía el miércoles.

El fuego se declaró en el octavo piso del edificio, donde viven más de 200 personas, en el barrio de Linkeroever de la ciudad, y del inmueble salía una gran cantidad de humo, explicó la policía de Amberes en un comunicado.

La evacuación del edificio de 10 pisos estaba en marcha. Se advirtió a los residentes que mantuvieran cerradas ventanas y puertas y, si era necesario, que apagaran cualquier ventilador debido a la cantidad de humo en el aire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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