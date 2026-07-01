Incendio en un edificio de apartamentos en Bélgica causa varios muertos

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El fuego se declaró en el octavo piso del edificio, donde viven más de 200 personas, en el barrio de Linkeroever de la ciudad, y del inmueble salía una gran cantidad de humo, explicó la policía de Amberes en un comunicado.

La evacuación del edificio de 10 pisos estaba en marcha. Se advirtió a los residentes que mantuvieran cerradas ventanas y puertas y, si era necesario, que apagaran cualquier ventilador debido a la cantidad de humo en el aire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP